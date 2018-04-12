«Держзовнішінформ»: у 2017 році в Україну майже 80% антрациту імпортували з Росії

Державне підприємство «Держзовнішінформ» заявляє, що протягом 2017 року в Україну з Росії імпортували 2,66 мільйона тонн антрациту, це 78,6% від всього імпорту.

Як повідомляє прес-служба підприємства, загалом у 2017 році Україна імпортувала 3,38 мільйона тонн антрациту, що більше ніж втричі перевищує показник 2016 року – 933,4 тисячі тонн.

За даними «Держзовнішінформу», у 2017 році 99,6% всього антрациту імпортовано в Україну за «непрямими» контрактами (у 2016-му ця цифра становила 99,8%).

«У 2017 році 78,6% імпортованого антрациту (2,66 млн тонн) надійшло з Російської Федерації, при цьому 99,5% – через посередників. Усереднена розрахункова ціна антрациту, що завозився в Україну з РФ за «непрямими» контрактами, у 2017 році становила 99,3 USD/т, а напряму з Росії завезли лише 12,1 тис. тонн за середньорозрахунковою ціною 165,7 USD/т. В основному імпорт антрациту з Росії у 2017 році відбувався через такі країни як Швейцарія і Велика Британія», – йдеться у повідомленні «Держзовнішінформі» від 11 квітня.

Наразі у Міненерговугілля це повідомлення не коментували.

Як заявляв у грудні минулого року міністр енергетики Ігор Насалик, Україна диверсифікувала поставку антрацитової групи вугілля – з 10,6 до 5 мільйона тонн. За його словами, у 2018 рік планують дійти до цифри у 3 мільйони тонн, а у 2019 році планують відмовитися від поставки антрациту і повністю забезпечити країну вугіллям власного видобутку.

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Поклади вугілля антрацитової групи залишилися на непідконтрольній частині Донбасу. Водночас вугілля цієї марки можна імпортувати з ПАР, зі США чи з Росії.