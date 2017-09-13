Теплоелектростанція біля Києва запрацює на американському вугіллі – експерт

В Одеській області почали розвантаження вугілля-антрациту зі США, який Україна закупила для забезпечення безперебійної роботи теплоелектростанцій, зокрема державної компанії «Центренерго». 13 вересня в порт «Южний» Одеської області завезли першу партію вугілля з-за океану, який вже за через кілька днів відправлять на електростанції країни. Як зазначають представники обох країн – це довготермінове партнерство.

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13 вересня в порту «Южний» Одеської області почали розвантаження першої партії американського вугілля-антрациту, яке прибуло в Україну з Пенсильванії – 62 тисячі тонн. Поставки вугілля забезпечує американська компанія Xсoal Energy & Resources. В Україні антрацит отримує державне підприємство «Центренерго» – пальне потрібне Трипільській і Зміївській теплоелектростанціям. Перша розташована в Київській області, друга – в Харківській. Поставки американського антрациту забезпечать їхню безперебійну роботу протягом осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, наголосив виконувач обов’язків генерального директора ПАТ «Центренерго» Олег Коземко.

Розвантаження судна Ocean Ambitious триватиме 4 дні, після чого пальне буде відправлено на підприємства «Центренерго». За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, поставки пального зі Сполучених Штатів – це не лише бізнес, а й також висловлення підтримки з боку одного з ключових союзників України в боротьбі з російською агресією.

Я дуже щасливий, що саме США є партнерами, союзниками і як хочете – братнім народом України в боротьбі проти російського агресора

«Нам обіцяли смерть без газу, нам обіцяли смерть від війни. Ми вистояли. Нам обіцяли енергетичну блокаду, ми знайшли вихід. І я дуже щасливий, що саме Сполучені Штати Америки є партнерами, союзниками і як хочете – братнім народом України в боротьбі проти російського агресора», – наголосив міністр. Він також зазначив, що хотів би бачити й інші поставки зі США – електрокари і машини Tesla, а Україна в свою чергу могла б постачати за океан акумулятори і високотехнологічні компоненти.

Американську сторону на розвантаженні представляв виконавчий директор компанії Xcoal Ерні Трешер і посол США в Україні Марі Йованович. За її словами, ділові відносини між українською і американською компаніями можуть трансформувати енергетичну галузь України.

Диверсифікація енергетики дуже важлива для України. І США готова підтримувати її зусилля в усіх напрямках

«Ще три місяці тому ніхто і не думав, що ми будемо стояти в порту із вугіллям за спиною. Сьогодні антрацит зі Сполучених Штатів забезпечить будинки українців теплом і світлом, але в довгостроковій перспективі співробітництво між двома компаніями може вивести українську енергетику на новий рівень. Диверсифікація енергетики дуже важлива для України. І США готова підтримувати її зусилля в усіх напрямках – газовому, нафтовому, вугільному чи поновлюваних джерелах енергії», – наголосила Йованович.

До кінця року мають привезти ще понад 600 тисяч тонн

13 вересня в порт «Южний» привезли менше від однієї десятої з усього вугілля, яке мають привезти в Україну зі Сполучених Штатів, каже Радіо Свобода співголова «Фонду енергетичних стратегій» Дмитро Марунич. Вугілля має поступити на електростанції впродовж тижня-двох, говорить експерт. Одна з них, Трипільська, не працює з квітня і американський антрацит дозволить її запустити.

На думку експерта, хоча ціна на американське вугілля вище, аніж на антрацит з Південно-Африканської Республіки, який закуповували раніше, ціни на електроенергію для кінцевих споживачів не зростуть – занадто мала доля на ринку електроенергії. Ціна може зрости лише для оптових споживачів, промисловості.

Джерела Марунича кажуть, що проблеми можуть виникнути із транспортування другої половини з тих 700 тисяч, які Україна має отримати з Америки. Про це повідомляли в транспортній компанії.

«Це стосується залізничної компанії, яка вже законтрактувала 350 тисяч тонн. Вони зазначають, що якщо з першою половиною вже все ясно, то 350 тисяч тонн треба ще знайти. Це стосується видобувних компаній. Якщо це відповідає дійсності, то ситуація виглядає неоднозначно», – зауважує Марунич.

Вугілля зі Сполучених Штатів є одним із прийнятних варіантів диверсифікації вугілля, каже голова правління альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. Проте він вважає його більш політичним, аніж економічним.

«Більше ніж залізниця може протранспортувати, ми не завеземо. І тому все одно ось такими диверсифікаційними поставками ми не заповнимо весь необхідний об’єм вугілля групи «А», який нам потрібний для функціонування нашої теплоенергетики», – говорить Боровик.

«Ocean Ambitious – п’яте судно типу Panamax із вугіллям, яке розвантажується у ДП «МТП «Южний» з початку року. У найближчий тиждень підприємство планує прийняти ще чотири судна з вугіллям, загальним об’ємом понад 295 тисяч тонн – одне судно для «Центренерго», два судна для ДТЕК та одне для ТОВ «Єврореконструкція». Також із травня 2017 року в порту «Южний» розвантажено понад 220 тисяч тонн енергетичного вугілля з ПАР для теплової генерації ДТЕК.