Перша партія антрациту зі США прибула в Україну

Вночі 13 вересня у морський торговельний порт «Южний» прибула перша партія антрациту зі США, повідомляє підприємство на своєму сайті.

«О 2:15 до перевантажувального комплексу ДП «Морський торговельний порт «Южний» пришвартувалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тисячі тонн енергетичного вугілля із США для ТЕС ПАТ «Центренерго». Стивідори планують розвантажити імпортний вантаж за 3 доби», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у найближчі декілька днів підприємство планує прийняти одразу чотири судна з вугіллям, загальним об’ємом понад 295 тисяч тонн.

«Графік прийому та відправки (підприємствам теплогенерації – ред.) ми виконаємо», – заявив в.о. директора порту «Южний» Віталій Жуковський.

На своїй сторінці у Twitter президент України Петро Порошенко заявив, поставка американського вугілля в Україну означає «безповоротну втрату для Росії ще одного інструменту енергетичного шантажу».

«Вітаю перше американське вугілля в Україні, поставлене відповідно до моїх домовленостей з президентом Трампом», – написав Порошенко.

Українські приватні й державні компанії вивчали можливість постачання вугілля зі США із 2014 року, від початку російської збройної агресії на сході України. Однак перша угода про постачання американського енергетичного вугілля з’явилася лише у 2017 року, після початку президентства Дональда Трампа у США та після початку урядової транспортної блокади окупованих територій Донбасу, звідки донедавна українська енергетика отримувала більшість вугілля антрацитової групи.

Цього року Україною законтрактовані 700 тисяч тонн вугілля зі США. Упродовж 2018 року Україна планує закупити близько 2 мільйонів тонн американського вугілля, заявили в Мінерего.

Із травня цього року в порту «Южний» було також розвантажено понад 220 тисяч тонн енергетичного вугілля з ПАР.