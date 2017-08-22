В Україну вирушила перша партія вугілля зі США

В Україну вирушила перша партія американського вугілля, постачання якого передбачає угода між українською державною компанією «Центренерго» та американською компанією XCoal Energy and Resources.

Як інформує ввечері 21 серпня посольство України у США, посол Валерій Чалий взяв участь у церемонії відправки в морському порту Балтімора. З американської сторони участь у заході взяли заступник міністра торгівлі США Ізраель Ернандес, помічник Міністра енергетики США з міжнародних питань Уелс Гріффіт та керівництво компанії XCoal.

Домовленості про постачання вугілля були досягнуті з адміністрацією США під час візиту президента України Петра Порошенка 20 червня до Вашингтона. Сполучені Штати стали джерелом постачання вугілля в Україну після того, як Росія захопила контроль над значними запасами вугілля на Донбасі.