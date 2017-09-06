У Міненерговугіллі констатують дефіцит вугілля газової групи

У Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України констатують нестачу вугілля газової групи.

«На сьогоднішній день ми відчуваємо нестачу вугілля газової групи, видобутого на території України», – сказав глава міністерства Ігор Насалик.

Міністр уточнив, що цього року Україна зменшила споживання антрациту на 3,5 мільйона тонн.

Глава Міненерговугілля також закликав місцеву владу звернутися в теплокомуненерго, щоб вони погасили борг перед енергетиками.

У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що цього року на вугільну галузь з бюджету виділили понад два мільярди гривень, тому мова повинна йти про ефективне і раціональне їх використання.

У лютому уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. Після того Кабмін кілька разів продовжував ці заходи, викликані, зокрема, дефіцитом антрацитового вугілля.

Із 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу. Водночас вугілля цієї марки можна імпортувати з ПАР, зі США чи з Росії. Нинішні потреби української енергетики забезпечуються саме за рахунок імпорту.