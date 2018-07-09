Міненерго виділяє 324 мільйони гривень на погашення заборгованостей шахтарям

Міністерство енергетики та вугільної промисловості повідомляє про виділення із бюджету 324 мільйонів гривень державної підтримки на погашення заборгованості із зарплат шахтарям. Про це мовиться на офіційному сайті відомства.

За даними Міненерго, ці гроші вже сьогодні мають надійти на рахунки вугледобувних підприємств.

Водночас, за інформацією Незалежної профспілки гірників, наразі борг перед гірниками становить 1,1 мільярд гривень.

Раніше сьогодні у Незалежній профспілці гірників повідомили про зупинку роботи шахти №9 у Нововолинську через невиплату зарплат. Окрім того, із 2 червня майже півсотні гірників шахти №10 у цьому ж місті відмовились підніматись на поверхню, оголосивши страйк.

Окрім того, за словами Волинця, 6 липня зупинили роботу кілька гірничодобувних підприємств на Луганщині.