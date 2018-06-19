Шахтёры, ветераны войны в Афганистане и ликвидаторы аварии на ЧАЭС сегодня провели акцию протеста у стен Верховной Рады. Требования их были разные, но общий посыл заключался в недовольстве действиями правительства и парламента. Горняки, в частности, требовали новое оборудование для шахт и выплату долгов по зарплате. Около 11 часов утра протестующие даже попытались штурмовать здание Верховной Рады, но были оттеснены кордоном бойцов Национальной гвардии. Пообщаться с людьми и успокоить их вышла вице-спикер Ирина Геращенко. Требования горняков так и не поставили на голосование.

У стен парламента собралось около тысячи горняков, приехавших из угольных объединений Донбасса и Львовско-Волынского бассейна. Как рассказывали профсоюзные лидеры, желающих поехать было в несколько раз больше.

Шахтёр сейчас думает как министр, за всю отрасль – горняки

Горнорабочий из Мирнограда (Донецкая область), ГРОЗ шахты «Центральная» Юрий Рубанов воевал в АТО, от смерти его спас бронежилет, купленный на деньги профсоюза. Он рассказывает, что каждый горняк уже думает как министр. Люди хотят не просто получить долги по зарплате, а чтобы его шахта работала, развивалась отрасль. Если закроется шахта – погибнет город.

Мы скатились к началу 20-го века и добываем уголь отбойными молотками

«Уголь мы добывать можем, есть платы, есть люди. Так дайте копейку, чтобы купить оборудование, сделать механизированные лавы, а то мы скатились к началу 20-го века и добываем уголь отбойными молотками», – рассказывает Юрий Рубанов.

За 2 месяца по 18 «упряжек» не получил ни копейки – горняк шахты «42-я Кураховская»

Зарплату не платят уже с апреля, рассказывает комбайнёр высшего разряда шахты «42-я Кураховская» Виктор Тычинин. Он показывает свою «табульку» (сверку зарплаты – ред.). У него за май 18 «упряжек» (смен под землей – ред.). За тяжёлый шахтёрский труд на руки он должен получить 10 тысяч гривен, но и этих денег его семья не видит.

В магазинах уже не дают в долг, родители-пенсионеры содержат своих детей-шахтеров!

«За апрель и май люди не получили зарплату. В магазинах уже не дают в долг. Родители-пенсионеры содержат своих детей, которые работают в шахте – неслыханно. Мне не за что кормить детей, будем стоять до конца», – рассказывает Виктор Тычинин.

Горняки стучали касками и требовали у народных депутатов профинансировать угольную отрасль на второе полугодие (принять законопроект № 8362). Для этого необходимо выделить 2,8 миллиарда гривен. На следующий год горняки требуют 7,2 миллиарда на оснащение шахт, чтобы самим зарабатывать деньги и «спрыгнуть», как они говорят, с дотационной иголки.

«Жирные» пласты забрал «Саша-стоматолог», а нас хотят разорить – «Селидовуголь»

Приватизированные шахты «Красноармейская Западная» и «Павлоградуголь» показывают, что угольная промышленность может быть очень прибыльной, рассказывает председатель НПГУ шахты «1-3-я Новогродовская» объединения «Селидовуголь» Сергей Павлов.

Уже приватизировано «Центрэнерго», хотят разорить и приватизировать государственные шахты

«У «Селидовуголь» Александром Януковичем взяты в аренду на 50 лет самые жирные запасы. Если сейчас шахты приватизируют за рубль, то завтра после полного разорения отрасли их можно будет приватизировать за копейку. Уже приватизировано объединение «Центрэнерго», Углегорская (Киевская область), Змиевская (Киевская область) и Трипольская ТЭС. Это 14% генерации в Украине. Под эти электростанции хотят разорить, а потом приватизировать государственные шахты», – утверждает Сергей Павлов.

​Ветераны-«афганцы» и чернобыльцы требовали возобновить финансирование социальных программ, которое им пообещал еще в мае министр социальной политики Александр Рева: вернуть закрытые санатории, выплачивать льготы независимо от места проживания и улучшить жилищные условия.

«Афганцы» и шахтёры пошли на штурм Верховной Рады

Около 11.00, когда по прошествии двух часов никто из чиновников или депутатов так и не вышел к митингующим, они попытались прорваться в помещение Верховной Рады. Им почти удалось прорвать кордон бойцов Национальной гвардии. Правоохранители применили газ, что только разозлило протестующих еще больше. В кордоны полетели бутылки, пострадало несколько нацгвардейцев. Двоих митингующих задержали и отвезли в Печерский райотдел полиции. Организаторы акции протеста призвали к порядку, что возымело действие.

Закон о финансировании шахт так и не рассмотрели

Еще через 30 минут к митингующим вышла вице-спикер Ирина Геращенко, она провела несколько представителей от всех групп в Верховную Раду для обсуждения требований. Однако 19 июня Верховная Рада не рассматривала законопроекты, предоставленные шахтёрами и другими митингующими.

Вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в соцсети пообещала, что уже на этой неделе пройдут заседания профильных комитетов, на которые пригласят профильных министров.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)