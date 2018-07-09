Ще одна шахта на Волині зупинила роботу через невиплату зарплат – Волинець

Шахта №9 у Нововолинську зупинила роботу через заборгованість із виплати заробітної плати, повідомив 9 липня голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«5 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, згідно з рішенням Кабміну, відбувся розподіл бюджетних коштів. Планувалося, що на погашення заборгованості із заробітної плати буде скеровано 324 мільйони гривень, з яких для ДП «Волиньвугілля» передбачалося виділити 9,5 мільйонів. Однак ці суми так і не надійшли на жодне з держпідприємств», – написав він у Facebook.

Це вже друга шахта на Волині, де відбуваються протести співробітників останнім часом. Гірники першої та другої змін шахти №10 «Нововолинська» 2 червня відмовилися підніматися на поверхню, оголосивши страйк з вимогою виплатити їм заборгованість із зарплат та добудувати їхню копальню.

У ніч на 4 липня одного з протестувальників забрали до лікарні через кровотечу. Після цього під землею залишились Під землею залишаються 46 гірників.

Окрім того, за словами Волинця, 6 липня зупинили роботу кілька гірничодобувних підприємств на Луганщині.