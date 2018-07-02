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Украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт «серой зоны». В штабе Объединенных сил заявили, что поселок Золотое-4, что на Луганщине, теперь полностью контролируется подразделениями украинских военных. Военные были в населенном пункте и ранее, но не на всей его территории. Сейчас же ситуация с безопасность в поселке должна улучшиться, считают местные власти. Жители же Золотого-4 видят в приходе военных возможность решить множество бытовых проблем.

Первым о полном возвращении поселка Золотое-4 под контроль Украины написал на своей странице в Facebook волонтер Роман Доник. Позже он выставил видео, где военнослужащий водружает украинский флаг над зданием в поселке.

Официально эту информацию сегодня подтвердили в штабе Объединенных сил. Однако без подробностей.

Информация о переходе Золотого-4 под юрисдикцию украинских вооруженных сил подтверждается

«Информация о переходе Золотого-4 под юрисдикцию украинских вооруженных сил подтверждается. Подробности будут позже», – рассказал представитель пресс-центра Объединённых сил Вадим Бакай.

В группировке «ЛНР», тем временем, заявляют, что вооруженные силы Украины ничего не освобождали. По словам так называемого представителя «народной милиции» Андрея Марочко, Золотое-4 и так находилось под контролем украинских войск.

Военные в поселке были, но не весь его контролировали – Константин Ильченко

Украинские военные действительно были в поселке Золотое-4 и ранее, говорит руководитель военно-гражданской администрации города Золотое Константин Ильченко. Однако они контролировали только часть территории. Остальная часть поселка была зоной боевых столкновений. Из-за чего доставалось и местному населению. Сейчас же украинские войска, по словам Константина Ильченко, продвинулись вперед. И теперь населенный пункт должен меньше страдать от боевых действий. Продвижение вглубь «серой зоны» пока никак не отразилось на боевой обстановке в этом районе. По крайней мере, за прошлые сутки обострения не было.

Мы молим Бога, чтобы обострения не было

«Ничего пока не было. И мы молим Бога, чтобы обострения не было», – говорит Константин Ильченко.

На нас наконец обратили внимание. Что мы тут живем и нуждаемся в помощи – жительница Золотого-4

В поселке Золотое-4, или как его называют местные – «шахта Родина», проживает 760 человек. На протяжении нескольких лет люди тут были предоставлены сами себе, говорит местная жительница Марина Данилкина. Поэтому заход в поселок военных жители рассматривают как возможность решить множество накопившихся проблем. Например, 3 улицы уже в течение 3-х месяцев остаются без электроснабжения. В остальной части поселка – в сети перепады от 120 до 300 вольт. У многих из-за этого сгорела бытовая техника. Долгое время не решались проблемы с мусором. Отходами просто обросли, говорит Марина.

Также есть проблема с КПВВ Золотое. Именно через него жители добираются до остальных близлежащих населенных пунктов. В поселке живут шахтеры. В ночную смену им сложно добираться на работу, так как КПВВ в это время не работает. Поэтому горнякам иногда приходится окольными путями идти на работу. Через заминированную местность.

Раньше да, были под контролем, но контакта с людьми не было совершенно

«Раньше да, были под контролем, но контакта с людьми не было совершенно. Но как только вот эта бригада заехала, они сразу провели собрание. С населением вошли в контакт. Спрашивали, чем могут помочь. И прочее. На нас обратили внимание. Что люди тут живут и нуждаются», – рассказала Марина Данилкина.

Золотое-4 – это одна из пяти составных частей города Золотое. На данный момент 4 части города находятся под контролем Украины. И одна часть остается под контролем боевиков.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)