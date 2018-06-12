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Мощнейшие обстрелы, 9 сгоревших домов, раненная женщина, погибшая от российского снаряда 15-летняя девочка и, наконец, эвакуация мирных жителей – всё это результаты прихода Вооружённых сил Украины в посёлок Южное (район Чигари) вблизи Торецка (Донецкая область). До этого там не было никаких военных – ни украинских, ни контролируемых Россией сепаратистов.

Стоило ли ВСУ заходить в Южное, учитывая такие жертвы, и стало ли где-то гражданским в «серой зоне» лучше от прихода украинских войск?

Район Чигари посёлка Южное – пока последняя по счёту территория, занятая украинскими военными в «серой зоне». Начиная с зимы 2015 года, ВСУ уже взяли под контроль Травневе, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровку и Катериновку – десятки квадратных километров украинской территории. Ранее Украина вернула Новолуганское после боёв на Светлодарской дуге.

Военные идут вперёд из тактических соображений: вблизи удобнее контролировать перемещения противника и вести оборонительный огонь. Часто на пользу приход украинских военных и мирным жителям.

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Один из примеров – посёлок Катериновка, освобождённый этой зимой. Местные перестали быть отрезанными от подконтрольной Украине территории, говорит фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир, побывавший в посёлке после освобождения.

«Чтобы попасть в Лисичанск, Золотое или Горское, где оказывают квалифицированную медицинскую помощь – а люди там в основном старшего поколения, – им нужно было пересекать КПВВ, то есть преодолевать десятки километров. Все из-за того, что ближайший КПВВ «Золотое» так и не открылся. Во время одного из таких «вояжей» на подконтрольную территорию мужчина подорвался на мине», – рассказывает Кушнир.

Как минимум не хуже стало жить и людям в посёлке Травневе, говорит фронтовой корреспондент украинского «24-го канала» Алексей Годзенко.

«Очень быстро провели электроэнергию, потому что до этого она шла со стороны посёлка Гольмовский, который находится под контролем российско-сепаратистских войск. В планах, насколько я знаю, развитие инфраструктуры – например, открытие магазина, которого там не было со времён Советского Союза», – рассказывает Годзенко.

В то же время приход военных может и сильно усложнить жизнь мирным жителям, рассказывает координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. Например, жители Гладосова и Травневого, по его словам, вернувшись под контроль Украины, в то же время оказались отрезаны от своих родных, живущих по соседству.

«Вообще, Гладосово – это не отдельное село. У людей в паспорте написано, что это улица Гладосово посёлка Гольмовский. Абсолютно все семьи в Гладосово на данный момент имеют родственников на неподконтрольной территории. Сейчас, к сожалению, дорога перекрыта-заминирована. Люди могут попадать друг к другу только через КПВВ «Майорское», делая круг порядка 300 километров», – говорит Каплин.

Более того, даже после возврата Украины в эти сёла туда не вернулись украинские пенсии и соцвыплаты. Формально для государства эти сёла остаются на бумаге неподконтрольными.

Манёвры ВСУ в районе Чигарей, по словам журналиста Марьяна Кушнира, имели бы смысл, если бы украинская армия подвинулась дальше от них в сторону оккупированной Горловки – и смогла бы защитить гражданских от обстрелов боевиков. Так, например, как это случилось во время обострения зимой 2017 года в районе Авдеевки. Украинская армия тогда заняла промзону, отодвинув район боёв на 7–12 километров от центра Авдеевки, защитив мирных жителей и инфраструктуру города от обстрелов.

«В Чигарях или военным не удалось этого сделать, или они планируют какие-то дальнейшие шаги для того, чтобы отвести удары от гражданских, – говорит Кушнир. – Если же Украина не собирается наступать, то, как мне кажется, следует быть в обороне и не подвергать опасности население, не поднимать этот градус эскалации».

На данный момент обстрелы Чигарей со стороны пророссийских сепаратистов продолжаются. Несмотря на опасность, там, по данным ОБСЕ, остаются минимум 25 человек.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)