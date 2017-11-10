(Друкуємо мовою оригіналу)

20 октября группировка «ЛНР» снова ​не открыла КПВВ «Золотое» с подконтрольной ей стороны. Уже в третий раз за два года. Почему же «Золотое» никак не откроется? И почему между подконтрольной Украине территорией и оккупированной группировкой «ДНР» есть уже три автомобильных КПВВ, а на линии соприкосновения с группировкой «ЛНР» нет ни одного?

«Начальник» подошел и сказал: нет. Мне ж уже 80 лет! Что ж вы издеваетесь, не пускаете? Если я вас пропущу, меня уволят с работы – вот так он ответил», – так 20 октября боевики группировки «ЛНР» встретили 80-летнего пенсионера Владимира, который пытался попасть домой. Это была очередная – уже третья за 2 года – попытка украинской стороны открыть пункт пропуска на трассе Золотое – Первомайск.

Почему же «Золотое» никак не откроется?

31 марта 2016 года. Украина впервые пытается открыть «Золотое». Спикер группировки «ЛНР» Владислав Дейнего стоит ​на фоне трассы на Первомайск, по полотну которой картинно разбросаны гильзы. «Здесь необходимо провести проверку на предмет остатков боеприпасов, проверить минирование», – разводит руками он.

В ноябре ситуация повторяется. И только 11 октября этого года боевики – на камеры – только приступили к разминированию обочин. Главу мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга боевики уверяют, что справятся до холодов, пока земля не затвердеет. «Когда за дело берутся профессионалы, у нас все получится», – уверяет представитель «ЛНР».

Но опять не сложилось. Теперь, по словам боевиков, дело в инфраструктуре для пропуска людей. По сути, это – блокпост и кабинки для людей, и другие мелочи. Построить их «ЛНР» собирается за деньги Международного Красного Креста. «Сейчас разрабатывается план. Как только он будет закончен, мы сможем предоставить вам данные по той помощи, которую вы сможете нам предоставить», – говорит Михаил Филипоненко, называющий себя «исполняющим обязанности начальника управления оборонного ведомства» группировки «ЛНР».

Луганский общественный активист Дмитрий Снегирев уверен: пункт пропуска в Золотом боевики не откроют никогда. Но будут постоянно обещать. Цель – вынудить Украину – под давлением мирных жителей – открыть другой автомобильный пункт пропуска в Счастье. По правилам, для этого Украине придется отвести от города свои войска, демилитаризировать территорию и передать ее под контроль ОБСЕ. В результате боевики получат готовый плацдарм для возможного наступления.

Если они отведут вооружения, они не теряют своих стратегических позиций. А если Украина отведет, под контролем ОБСЕ остается Станица Луганская. А насколько эффективен контроль ОБСЕ? Это вопрос риторический

«Боевики контролируют высоты вблизи памятника князю Игорю, которые позволяют держать под обстрелами не только мост и ближайшую территорию, но и саму Станицу Луганскую. Если они отведут вооружения, они не теряют своих стратегических позиций. А если Украина отведет, под контролем ОБСЕ остается Станица Луганская. А насколько эффективен контроль ОБСЕ? Это вопрос риторический», – рассуждает Снегирев.

А в Золотом пункт пропуска боевикам не нужен по определению. По словам военного эксперта Юрия Бутусова, «ЛНР» действует только из военных соображений. То, что луганчанам приходится делать крюк до КПВВ «Майорск» в Донецкой области, чтобы пересечь линию разграничения, их не волнует.

«Там есть две гряды высот. Одну гряду высот контролируем мы, другую контролирует противник. А дальше – равнинная местность открывается. Уход с этой гряды высот для противника означает потерю оборонительного рубежа», – говорит Бутусов.

Но украинская сторона по-прежнему настаивает, что КПВВ в Золотом должно заработать. Боевики же от этого ничего не теряют. Даже зарабатывают. «ЛНР» ждет от Красного Креста немалых денег на постройку инфраструктуры – которая, по словам Дмитрия Снегирева, никогда не заработает – с луганской стороны.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)