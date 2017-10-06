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Автомобильный пункт пропуска «Золотое» вновь может открыться только в одностороннем порядке. В группировке «ЛНР» заявляют, что у них не готова инфраструктура для работы КПВВ. К тому же, они обвинили мониторинговую миссию ОБСЕ в манипуляции фактами. Якобы они не подтверждали готовность открыть пункт пропуска 20 октября.

Пункт пропуска «Золотое» уже почти 2 года находится в подвешенном состоянии. Его пытались открыть трижды – в марте, ноябре и декабре 2016 года. Но все эти попытки заканчивались одинаково – боевики отказывались пропускать людей. На последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске вновь прозвучало предложение открыть этот КПВВ и стороны поддержали это решение. По крайней мере, об этом на своей странице в facebook написала пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Контактная группа однозначно поддержала инициативу Эртугрула Апакана об открытии КПВВ «Золотое»

«Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ «Золотое»», – говорится в сообщении.

Мы ждем согласования со стороны СММ ОБСЕ – пресс-секретарь руководителя Луганской ОВГА

Власти подконтрольной Украине территории Луганской области такую инициативу контактной группы поддержали. По словам пресс-секретаря главы областной государственной администрации Людмилы Долгоновской, вся инфраструктура, необходимая для работы КПВВ, была построена еще в 2016 году и постоянно поддерживается в рабочем состоянии. И чтобы пункт пропуска приступил к полноценной работе, необходимы всего сутки.

С нашей стороны все организовано на должном уровне и готово к открытию уже в течение двух лет

«Мы ждем согласования со стороны СММ ОБСЕ. Чтобы с обеих сторон зеркально были выставлены патрули миссии. С нашей стороны все организовано на должном уровне и готово к открытию уже в течение двух лет», – рассказала Людмила Долгоновская.

О готовности пункта пропуска к работе рассказал и журналист Радио Свобода Марьян Кушнир, который 6 октября побывал на КПВВ вместе с патрулем миссии ОБСЕ.

Относительно обстрелов – там полная тишина. Даже в соседнем городе Золотое-3 рассказали, что уже вообще полтора года ничего не слышали

«На КПВВ «Золотое» я увидел ту же картину, что и несколько месяцев назад, и год назад. КПВВ готово к открытию. Стоят будки. Есть пограничники. Они работают. То есть вся зона готова к открытию. Относительно обстрелов – там полная тишина. Даже в соседнем городе Золотое-3 рассказали, что уже вообще полтора года ничего не слышали. Рядом с КПВВ ничего не происходит. Все в штатном режиме и спокойно», – рассказал Марьян Кушнир.

Апакан манипулирует фактами, у нас нет инфраструктуры для работы этого КПВВ – Дейнего

Однако попытка 20 октября открыть пункт пропуска «Золотое» может вновь оказаться односторонней. В группировке «ЛНР» заявляют, что не готовы к такому шагу, так как у них не готова инфраструктура для работы КПВВ. Об этом сказал представитель группировки «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего. По его мнению, в ОБСЕ перекрутили информацию о договоренности.

Невозможно без инфраструктуры организовать работу на пункте пропуска

«Апакан (глава миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан – ред.) манипулирует фактами. Он внес это предложение. Украина сказала, что на их стороне инфраструктура есть, и они соглашаются с датой 20 октября. Я возразил. Если они видят вариант открыть это дело без участия «ЛНР», пусть попытаются. Невозможно без инфраструктуры организовать работу на пункте пропуска», – заявил Владислав Дейнего.

Сейчас в Луганской области действует всего один пункт пропуска – пешеходный в Станице Луганской. Чтобы пересечь линию разграничения на автомобиле, людям приходиться ездить в объезд через Донецкую область. Согласовать открытие автомобильного КПВВ на Луганщине сторонам не удается.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)