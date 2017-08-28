Овочевий бізнес на прифронтовій території. Хто і навіщо штурмує КПВВ?

Двоколісний візок, 50 кілограмів огірків і помідорів, розфасовані по ящиках, багато годин в чергах. Такий шлях по кілька разів на день долають фермери прифронтової Станиці Луганської. Тягнуть на своїх плечах вирощений урожай через піший пункт пропуску на окуповану територію. Там неймовірний попит на дешеві і якісні овочі. А тут можливість продати свою продукцію – часто питання виживання. Як працює прифронтова «овочева» економіка, журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вивчали по обидва боки лінії розмежування.

Контрольно-пропускний пункт «Станиця Луганська». Величезні черги – це охочі пройти через лінію розмежування. Люди йдуть пішки через зруйнований міст, автомобільного сполучення з непідконтрольною територією в області немає. І тягнуть величезні торби – з продуктами.

«Картоплю, помідори веземо. Тому що у нас є, а там немає!» – пояснює житель Станиці Луганської.

Багатолюдно і в самому прифронтовому селищі. Біля місцевого відділення «Ощадбанку» аншлаг – пенсіонери з непідконтрольної території приїхали за пенсіями. І за гостинцями.

Хочеться до Дня Незалежності України купити щось смачненьке

«Ось того місяця за секунду пройшла. А цього – свято, тому стовпотворіння. Хочеться до свята, Дня Незалежності України, купити щось смачненьке. Ковбаси дуже смачні тут», – розповідає жителька Луганська Катерина Олексіївна.

До Станиці з’їжджаються за пенсіями і дешевою смачною їжею жителі практично всіх окупованих угрупованням «ЛНР» міст і селищ. Таїсія добиралася сюди з Алчевська.

«Продукти у нас нестерпно дорогі всі, життя страшенно дороге. Народ ходить, я не знаю, що мені за це буде, голодний», – зізнається жителька окупованого Алчевська Таїсія.

Врятувати від продуктового дефіциту людей, які живуть по той бік лінії розмежування, беруться станично-луганські фермери.

«Сорт дуже якісний, хороший. Нам він дуже подобається. І врожайність у нас цього року гарна», – каже фермер Мар’яна Нещерет.

Господарство у Мар’яни Нещерет присадибне, але обсяги – промислові. Щотижня тільки зі своїх трьох теплиць господиня збирає 700-800 кілограмів елітних помідорів.

​«На сьогоднішній день тут вартість помідорів – три з половиною і чотири гривні – це оптова ціна. У Луганську – близько семи гривень і семи п’ятдесят, ось так. Ну відчутно дорожче, так!» – каже Нещерет.

Перевіряємо слова фермера – порівнюємо роздрібні ціни на ринках в Станиці:

– Скільки у вас помідори коштують?

– Є за сім, є за шість гривень.

І в непідконтрольному Луганську:

– А за скільки у вас помідори?

– По 20, 25 і 30 рублів.

Овочі в окупації дорожчі в два рази. Тому місцеві охоче везуть свій товар на непідконтрольну територію, адже часто це для них єдиний спосіб заробити.

«Все життя, скільки ми займаємося, реалізація продукції була на оптових ринках Луганська. Тому, коли в 2016 році відкрився КПП, дозволили проносити продукцію вагою 50 кілограмів на людину, ми проносили продукцію, там продавали – і тим самим заробляли», – розповідає Мар’яна Нещерет.

Але фермерський бізнес на прифронтовій території – справа небезпечна. Обстріли можуть початися в будь-яку хвилину.

«Півроку тому були обстріли, лежали на землі. Трішки страшно. Ну а вихід який? Ми тут живемо, вже до цього звикли!» – розповідає жінка.

Фермер показує сімейне бомбосховище. «Плита забирається з підлоги, світло зараз чоловік включить, там лежаки зроблені. Безпосередньо там провели майже місяць свого життя. Ось сідаємо, ну і сюди!» – показує схованку від обстрілів Мар’яна Нещерет.

Урожай з городів фермери розфасовують по ящиках і тягнуть важкі візки на ту сторону лінії фронту. Доводиться підключати до небезпечного бізнесу всіх родичів: помідори проносять кілька разів за день як ручну поклажу – це не більше 50 кілограмів.

Коли нам збільшать дозволену вагу, не буде штучних черг

«Ми намагалися донести інформацію і депутатам, і уряду нашому. Коли вони нам збільшать дозволену для перенесення вагу продукції, ми ж не будемо свата-брата-кума просити, тобто ми не будемо штучно створювати черги!» – пояснює Нещерет.

Кількість громадян, які перетинають КПВВ, збільшилася до 11 тисяч за добу

А поки черги на КПВВ тільки ростуть. «Якщо на початку тижня було 6-7,5 тисячі громадян, на цей час, у зв’язку з наближенням першого вересня і також інших свят, збільшилася кількість громадян, які перетинають КПВВ, до 11 тисяч за добу», – зазначає начальник відділу прикордонної служби «Станично-Луганське-2» Сергій Кисилевич.

Прикордонній службі навіть довелося збільшити тут особовий склад – інакше з таким небувалим напливом людей не впоратися.

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