Американське вугілля замість антрациту з Донбасу: деталі угоди

Альтернатива окупованим шахтам Донбасу – за океаном. Одним із підсумків нещодавньої зустрічі президентів Порошенка і Трампа стала домовленість про закупівлю Україною американського вугілля. «Донбас.Реалії» побували в Пенсильванії – регіоні, де видобувають той самий антрацит. З чим у місцевих шахтарів асоціюється Україна і коли перші кораблі з паливом прибудуть в українські порти – ексклюзивні подробиці вугільної угоди у матеріалі «Донбас.Реалії».

В американському аналозі Донбасу, у штаті Пенсильванія, вугілля видобувають із 18 століття. Як і на сході України, робота на шахті тут – часто єдина можливість прогодувати сім’ю у багатьох провінційних містечках.

«Коли мені було років двадцять, практично два роки, як я закінчив школу – відразу заробляв 40 тисяч доларів на рік. Це я ще на маленькій шахті працював», – розповідає шахтар з Пенсильванії Чак Кніссел.

Ще десять років тому вугільна галузь США процвітала. Гірників вважали заможними людьми, навіть за американськими мірками.

​«Десять років тому ніхто не використовував природний газ щоб виробляти електрику. Це було все одно, що взяти дороге шампанське і вимити вашу собаку. Але зараз у нас так багато природного газу, що приблизно третина електрики генерується за його рахунок. І все менше за рахунок вугілля», – каже віце-президент національної Асоціації гірської промисловості США Люк Попович.

Нещодавно успішні підприємства раптово почали зупинятися. Шахтарі приходили на роботу, а її вже не було.

Шістсот чоловік працювали – і шахту в один день закрили

«Шістсот чоловік працювали – і шахту в один день закрили. Величезне підприємство було. З іншими шахтами, наприклад, в Пітсбурзі – така ж історія», – продовжує шахтар Чак Кніссел.

Вугілля готові поставити вже в серпні

Слово «Україна» у пенсильванських шахтарів зараз викликає надію. У новинах повідомили – ця далека країна буде закуповувати вугілля з відміткою «Зроблено в США». Про поставки домовилися під час візиту українського президента в Білий дім.

Американське вугілля повинне замінити вугілля з окупованих територій

«Американське вугілля повинне замінити вугілля, поставка якого зупинена з окупованих територій у зв’язку з конфіскацією Росією українських вугільних шахт», – сказав президент України Петро Порошенко після зустрічі із Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Неофіційно у Вашингтоні кажуть: контракт ось-ось підпишуть. Більше 120 тисяч тонн вугілля готові поставити вже в серпні.

«Коли Трамп балотувався у президенти, Пенсильванія була ключовим регіоном для нього. Там він давав такі меседжі про те, що будуть робочі місця для шахтарів, що шахти закриватися не будуть. Тому, як ми бачимо, він все ж намагається впроваджувати свої передвиборні обіцянки в життя», – розповів виконавчий директор Concorde Capital Андрій Герус.

Скоро антрацитова група вугілля непотрібна буде – Насалик

Партнером українських підприємств стане компанія «Xcoal». Це, по суті, американський посередник, який відправить вугілля до порту Іллічівськ відразу з пенсильванських шахт. Але яка його ціна – досі невідомо. Відповідь на це питання поки що не дають навіть у профільному міністерстві.

«Ціна на антрацитову групу вугілля – це в основному Пенсильванія, ви знаєте, це територія… вона буде залежати від того, наскільки довгострокові контракти будуть підписані. А я можу вас запевнити, що через півтора року нам антрацитова група вугілля вже просто непотрібна буде», – зауважив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Якщо вірити українському міністру, контракти з американцями довгостроковими не будуть. Теплоелектростанції вже у спішному порядку переводять на вугілля газової групи. І необхідність в американському антрациті або будь-якому іншому через рік-два просто відпаде, кажуть спеціалісти.

«Швидше за все буде, не знаю, 100-200 тисяч тонн. А це там в рамках одного відсотка від всієї потреби вугілля в Україні. Тому навіть якщо ціна буде трохи вищою, вона все одно ніяк не вплине на ціну електроенергії і тарифи для споживачів», – припускає виконавчий директор Concorde Capital Андрій Герус.

Донецькі шахтарі без зарплати

Поки Україна і США готуються до перших поставок, шахти окупованого Донбасу на межі зупинки. Незважаючи на обіцянки угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, на повну потужність після так званої «націоналізації» підприємства не запрацювали.

«Демонтуємо стару лаву. Зараз, в даний момент видобутку немає», – каже «Донбас.Реалії» шахтар з Донецька.

Шахтарі обурені – крім того, що видобутку майже немає, зарплати на підприємствах також впали.

​«Після нового року стали менше платити

«Після нового року стали менше платити, набагато менше. Близько 9 тисяч (рублів – ред.) за ніч. Якщо вдень – ще мінус 40 відсотків, вважайте», – розповідає про місячну зарплату ще один працівник донецької шахти.

Окупований Донбас на межі тотального безробіття через неможливість поставок вугілля в Україну, зауважують експерти. А українським підприємствам альтернативу доводиться шукати на іншому континенті.

«Я думаю, це своєрідна страховка для людей в Україні. Яким потрібна безпека і, скажу так – незалежність від можливого політичного втручання у процес поставок енергоносіїв», – припускає віце-президент національної Асоціації гірської промисловості США Люк Попович.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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