Американське вугілля замість антрациту з Донбасу: деталі угоди

Альтернатива окупованим шахтам Донбасу – за океаном. Одним із підсумків нещодавньої зустрічі президентів Порошенка і Трампа стала домовленість про закупівлю Україною американського вугілля. «Донбас.Реалії» побували в Пенсильванії – регіоні, де видобувають той самий антрацит. З чим у місцевих шахтарів асоціюється Україна і коли перші кораблі з паливом прибудуть в українські порти – ексклюзивні подробиці вугільної угоди у матеріалі «Донбас.Реалії».
В американському аналозі Донбасу, у штаті Пенсильванія, вугілля видобувають із 18 століття. Як і на сході України, робота на шахті тут – часто єдина можливість прогодувати сім’ю у багатьох провінційних містечках.
«Коли мені було років двадцять, практично два роки, як я закінчив школу – відразу заробляв 40 тисяч доларів на рік. Це я ще на маленькій шахті працював», – розповідає шахтар з Пенсильванії Чак Кніссел.
Ще десять років тому вугільна галузь США процвітала. Гірників вважали заможними людьми, навіть за американськими мірками.
«Десять років тому ніхто не використовував природний газ щоб виробляти електрику. Це було все одно, що взяти дороге шампанське і вимити вашу собаку. Але зараз у нас так багато природного газу, що приблизно третина електрики генерується за його рахунок. І все менше за рахунок вугілля», – каже віце-президент національної Асоціації гірської промисловості США Люк Попович.
Нещодавно успішні підприємства раптово почали зупинятися. Шахтарі приходили на роботу, а її вже не було.
Шістсот чоловік працювали – і шахту в один день закрили
«Шістсот чоловік працювали – і шахту в один день закрили. Величезне підприємство було. З іншими шахтами, наприклад, в Пітсбурзі – така ж історія», – продовжує шахтар Чак Кніссел.
Вугілля готові поставити вже в серпні
Слово «Україна» у пенсильванських шахтарів зараз викликає надію. У новинах повідомили – ця далека країна буде закуповувати вугілля з відміткою «Зроблено в США». Про поставки домовилися під час візиту українського президента в Білий дім.
Американське вугілля повинне замінити вугілля з окупованих територій
«Американське вугілля повинне замінити вугілля, поставка якого зупинена з окупованих територій у зв’язку з конфіскацією Росією українських вугільних шахт», – сказав президент України Петро Порошенко після зустрічі із Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Неофіційно у Вашингтоні кажуть: контракт ось-ось підпишуть. Більше 120 тисяч тонн вугілля готові поставити вже в серпні.
«Коли Трамп балотувався у президенти, Пенсильванія була ключовим регіоном для нього. Там він давав такі меседжі про те, що будуть робочі місця для шахтарів, що шахти закриватися не будуть. Тому, як ми бачимо, він все ж намагається впроваджувати свої передвиборні обіцянки в життя», – розповів виконавчий директор Concorde Capital Андрій Герус.
Скоро антрацитова група вугілля непотрібна буде – Насалик
Партнером українських підприємств стане компанія «Xcoal». Це, по суті, американський посередник, який відправить вугілля до порту Іллічівськ відразу з пенсильванських шахт. Але яка його ціна – досі невідомо. Відповідь на це питання поки що не дають навіть у профільному міністерстві.
«Ціна на антрацитову групу вугілля – це в основному Пенсильванія, ви знаєте, це територія… вона буде залежати від того, наскільки довгострокові контракти будуть підписані. А я можу вас запевнити, що через півтора року нам антрацитова група вугілля вже просто непотрібна буде», – зауважив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.
Якщо вірити українському міністру, контракти з американцями довгостроковими не будуть. Теплоелектростанції вже у спішному порядку переводять на вугілля газової групи. І необхідність в американському антрациті або будь-якому іншому через рік-два просто відпаде, кажуть спеціалісти.
«Швидше за все буде, не знаю, 100-200 тисяч тонн. А це там в рамках одного відсотка від всієї потреби вугілля в Україні. Тому навіть якщо ціна буде трохи вищою, вона все одно ніяк не вплине на ціну електроенергії і тарифи для споживачів», – припускає виконавчий директор Concorde Capital Андрій Герус.
Донецькі шахтарі без зарплати
Поки Україна і США готуються до перших поставок, шахти окупованого Донбасу на межі зупинки. Незважаючи на обіцянки угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, на повну потужність після так званої «націоналізації» підприємства не запрацювали.
«Демонтуємо стару лаву. Зараз, в даний момент видобутку немає», – каже «Донбас.Реалії» шахтар з Донецька.
Шахтарі обурені – крім того, що видобутку майже немає, зарплати на підприємствах також впали.
«Після нового року стали менше платити
«Після нового року стали менше платити, набагато менше. Близько 9 тисяч (рублів – ред.) за ніч. Якщо вдень – ще мінус 40 відсотків, вважайте», – розповідає про місячну зарплату ще один працівник донецької шахти.
Окупований Донбас на межі тотального безробіття через неможливість поставок вугілля в Україну, зауважують експерти. А українським підприємствам альтернативу доводиться шукати на іншому континенті.
«Я думаю, це своєрідна страховка для людей в Україні. Яким потрібна безпека і, скажу так – незалежність від можливого політичного втручання у процес поставок енергоносіїв», – припускає віце-президент національної Асоціації гірської промисловості США Люк Попович.
ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:
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