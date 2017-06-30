Імпорт вугілля зі США: що це дасть Україні?

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий продавати Україні вугілля. За його словами, енергетичний бізнес США переживає «золотий вік», тож Вашингтон має намір збільшити експорт природного газу нафти і вугілля на ринки Східної Європи й Азії. Наскільки вигідними є для України подібні угоди, і чи вплине це на дефіцит вугілля?

«Україна вже говорить нам, що потребує мільйонів і мільйонів тонн вугілля. Уже зараз є багато країн, які також потребують вугілля, і ми хочемо продавати його будь-кому у світі, хто має таку потребу», – заявив Дональд Трамп, виступаючи в Міністерстві енергетики США.

Він пригадав часи, коли американці ставали у довгі черги біля АЗС через дефіцит бензину, адже країна дуже залежала від імпортних поставок. Тоді США ще не вірили, що можуть бути енергетично незалежними, сказав Трамп. Зараз же Сполучені Штати попереду багатьох країн у цій царині, і прагнуть до енергетичного домінування, наголосив очільник Білого дому.

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Міністр енергетики США Рік Перрі додав, що таке рішення президента про експорт енергоносіїв може покращити відносини Сполучених Штатів з іншими країнами, що є «заручниками, зокрема Росії», і дещо збалансувати негативний резонанс щодо рішення про вихід із Паризької кліматичної угоди.

Трамп планує просувати американський експорт скрапленого природного газу (СПГ) у Варшаві наступного тижня – на зустрічі з лідерами Центральної та Східної Європи, які в значній мірі залежать від поставок російських енергоносіїв. А після цього Трамп матиме зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в кулуарах саміту G20.

Йдеться про «американське вугілля з Пенсильванії за конкурентними цінами»

Перші 120 тисяч тонн вугілля з США прибудуть в Україну вже до серпня, заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук. За його словами, Вашингтон та Київ узгодили всі деталі угоди.

А минулого тижня президент України Петро Порошенко заявляв в інтерв’ю українським каналам, що має намір імпортувати щонайменше два мільйони тонн вугілля зі Сполучених Штатів Америки.

«Для забезпечення прозорості енергетичного ринку ми домовилися про те, що отримуватимемо американське вугілля з Пенсильванії за конкурентними цінами. У нас буде повне сприяння і Міністерства торгівлі, і Міністерства енергетики, нової Адміністрації і Конгресу», – зазначив Порошенко.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман казав, що жодна енергокомпанія України зараз не закуповує вугілля в Росії. І наголосив, що уряд робить усе можливе задля диверсифікації поставок вугілля, особливо антрацитової групи, та заміщення вугілля на інше паливо, яке є у розпорядженні.

Яка ціна і хто покупець?

Заява Трампа про розширення експорту енергоносіїв є складовою нової політики адміністрації Білого дому: збільшення кількості робочих місць для американців всередині Сполучених Штатів, каже експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Проте озвучена домовленість про наміри України імпортувати вугілля зі США викликає здивування, додає він.

Складно робити висновки, наскільки це вигідно для Києва, адже незрозуміло: звідки взялась цифра у 120 тисяч тонн, якою буде вартість, коли проводився тендер та хто покупець, каже Корольчук.

«Тому що в Україні є всього-на-всього три компанії, які потребують вугілля марки антрацит: компанія ДТЕК найбільша (Рената Ахметова); менша «ТехНова», яка володіє низкою теплових електроцентралей і державна компанія «Центренерго». Поки що ніхто з них не заявляв про наміри чи вже укладені контракти», – сказав Корольчук.

Видобуте у Сполучених Штатах вугілля, з урахуванням усіх платежів за вивезення, коштувало би, орієнтовно, 150 доларів за тонну, порахував Корольчук. Тоді як африканське зараз закуповується за 90-110 доларів за тонну, каже він.

Насторожують експерта також озвучені стислі терміни: організувати поставки аж зі Сполучених Штатів вже до серпня – нереально, вважає він. Окрім того, антрацит у США видобувається не в аж таких обсягах, щоби гарантувати поставки. Також це заокеанське вугілля має відмінні від українського видобутку параметри подрібнення, каже Корольчук.

Тож, швидше за все, йдеться про США як посередника, припускає експерт.

«Це буде або перекуплене якоюсь із компаній вугілля іншого походження. Тобто, скоріше за все, південноафриканське, в’єтнамське, австралійське, індонезійське як варіант – це ті країни, де вугілля може підійти для теплових електростанцій України. Може це бути одноразова поставка така, і на цьому вона завершиться», – припускає він.

Імпорт вугілля – не найкращий спосіб вирішити проблему дефіциту, адже це міняє торговельний баланс та може ослаблювати гривню, каже президент Київського Інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут.

З іншого боку, якщо виявиться, що американське вугілля закуповувати все ж вигідніше, аніж південноафриканське, то це хороша угода, каже він.

Якщо це спосіб здешевити вартість продукту, то, в цілому, програма може бути успішною

«Якщо це спосіб здешевити вартість продукту, і якщо це здешевлення відчує кінцевий споживач (а тут дуже багато залежить від НКРЕКП), то, в цілому, програма може бути успішною», – додав Нарбут.

Раніше в цьому місяці американська компанія Cheniere Energy Inc. здійснила перші поставки скрапленого природного газу Польщі та Нідерландам.