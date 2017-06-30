Візит Трампа до Варшави може стати нагодою для надання Україні зброї для боротьби з агресією Росії (світова преса)

Американський журнал з міжнародних відносин Foreign Affairs розмірковує над повільним розвитком реформ в Україні після Євромайдану. Американська газета The Wall Street Journal пише про те, що запланований візит президента США Дональда Трампа до Варшави наступного тижня може стати нагодою для надання Україні зброї для боротьби із агресією Росії. Британська газета The Times пояснює загрози нарощування російського ядерного потенціалу та пропонує кроки для вирішення проблеми.

Американський журнал Foreign Affairs розмірковує над повільним розвитком реформ в Україні після Євромайдану. Автори статті Ендрю Фоксалл та Лінкольн Піґман, критикуючи українського президента Петра Порошенка, зауважують, що на нього покладена дуже велика відповідальність – «захистити Україну від постійної агресії з боку Росії на сході країни, одночасно реформуючи її, зберігаючи при цьому цінності, які об’єднали українців на Євромайдані – ідеали демократії, прозорості та верховенства права». Та, попри все, реформи здійснюються дуже повільно, – зазначають автори аналізу.

Вони звертають увагу на те, що український уряд досяг малого прогресу у прагненні справедливості щодо союзників колишнього президента України Віктора Януковича, таких як Юрій Бойко, колишній віце-прем’єр-міністр України, або ж Юрій Чмир, колишній заступник глави Адміністрації президента України. Ще гіршим, на думку Фоксалла та Піґмана, є те, що ці союзники Януковича та представники чинної Генеральної прокуратури наразі здійснюють «закулісні угоди». Сама ж прокуратура звинувачує офіс Transparency International в Україні у спробі «дискредитації усієї держави», розповсюджуючи інформацію про те, що влада бездіяльна у переслідуванні злочинів високопосадовців часів Януковича.

Автори зазначають, що Європейський союз, у свою чергу, добре помічає «вибір української влади, яка бореться з антикорупційними активістами замість самої корупції».

Україна зараз є значно ближчою до перспектив членства в ЄС, ніж за часів Януковича, та в аналізі наголошують, що західні країни повинні «зробити все необхідне для того, щоб не дати українській демократії стати жертвою імітації демократії офіційним Києвом», при цьому потрібно якомога сильніше тиснути на Порошенка задля створення ефективної адміністративної та судової системи. Поки що, на думку авторів, «поведінка Порошенка загрожує європейському майбутньому України, ризикуючи повернутися до авторитарного минулого України».

Foreign Affairs: «Порошенко, схоже, вдається до використання московських авторитарних методів, навіть коли він говорить мовою Брюсселя».

Американська газета The Wall Street Journal пише про те, що запланований візит президента США Дональда Трампа до Варшави наступного тижня може стати нагодою для підтвердження прихильності США європейській безпеці та надання Україні зброї для боротьби з агресією Росії.

Автор статті Стівен Бланк зазначає, що Росія не тільки вже розташувала чотири армії на українських кордонах, перебудувала Чорноморський флот, а й підготувала логістичну інфраструктуру для великої війни з Україною та почала будівництво ядерних бункерів у Феодосії та Севастополі. Зрозуміло, що Кремль допускає можливість повномасштабної війни з Україною з імовірним використанням ядерної зброї, мовиться у виданні.

На думку автора, президент Росії Володимир Путін вже й так вважає, що він перебуває у стані війни з Заходом, а надання зброї відновить віру в американські цінності. Автор вважає, що це змусить Росію повернутися до конструктивного діалогу з Україною. Більш того, Стівен Бланк наголошує на необхідності розширення Конгресом США санкцій щодо Росії та застосування усіх необхідних кроків із протидії російській інформаційній війні. Найбільш ефективним методом впливу на Росію, як вважає автор, було б збільшення американського енергетичного експорту в Європу, що послабило б позиції Кремля.

У висновках Бланк зауважує: «У Варшаві Трамп матиме рідкісну нагоду зробити правильне рішення і продемонструвати американську велич у дії. Для нашої та європейської свободи, ми не повинні втратити таку можливість».

Британська газета The Times пояснює загрози нарощування ядерного потенціалу Росією та пропонує кроки для вирішення проблеми. Автор статті Едвард Лукас зазначає, що західні військові експерти наразі вкрай стурбовані зростанням арсеналу російської тактичної ядерної зброї.

Автор пише, що з часів Радянського Союзу багато що змінилося, адже Росія була значно слабшою на початку 1990-х, та сьогодні «картина знову змінюється» – частково – через російську параною, що, мовляв, Захід збирається змінити режим правління в Москві.

Російська військова модернізація включає у себе новітню зброю, і навіть наземні ракети, на які НАТО ще не має адекватної відповіді, мовиться у виданні. А російські військові навчання, в свою чергу, включають «репетицію використання ядерних боєголовок», пише автор.

Все це, на думку Лукаса, є проблемою для Заходу, адже російські дії можуть призвести до негативних результатів, які торкнуться всіх країн. «Низькі ціни на нафту змушують Росію ухвалювати болючі рішення щодо пріоритетів оборони: ми повинні заохотити Кремль до варіантів, які роблять життя безпечнішим, а не більш ризикованим», – зазначає видання.

«Росія компенсує свою слабкість стійкою рішучістю», а тому автор статті зауважує про необхідність винаходу інших варіантів співіснування із Росією, «якщо ми не хочемо нової ядерної зброї в Європі», адже «найважливішим є вирішення саме політичних питань, а не військових».