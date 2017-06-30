Зустріч «Путін-Трамп» на саміті G20: торги за Україну

Президент США Дональд Трамп дійсно зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним наступного тижня у Гамбурзі. Факт зустрічі підтвердили напередодні у Білому домі. Там уточнили, що два президенти поспілкуються на полях саміту «Групи двадцяти» (G20). Радник Білого дому з нацбезпеки Герберт Раймонд МакМастер повідомив, що конкретного порядку денного цієї зустрічі наразі немає. А у Кремлі заявили, що розраховують на переговори Путіна і Трампа на полях саміту в Гамбурзі. Чи говоритимуть російський і американський президенти про Україну? Та чи не стануть інтереси України предметом торгу?

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Вочевидь, українське питання буде на порядку денному зустрічі двох президентів. Однак Дональд Трамп не здатний знехтувати інтересами України на користь Росії, оскільки нині має дуже вразливе місце – він перебуває під розслідуванням щодо можливого втручання Росії у минулорічні вибори. Про це в ефірі Радіо Свобода зауважив блогер зі США Ігор Айзенберг. Втім, навіть, якщо американський президент і піде на певні поступки Кремлю, у США достатньо багато впливових людей, які реально оцінюють рівень загрози з боку Росії, і тому не дозволять цього.

Для Трампа важливішим є, як це буде виглядати ззовні

«Для Трампа важливішим є, як це буде виглядати ззовні. Він туди приїде, не маючи якогось порядку денного. У той час як Путін приїде туди, маючи свій порядок денний. Трамп може бути єдиним зі світових лідерів, хто буде привітним з Путіним. Тому що я не можу собі уявити, що Макрон буде привітним з Путіним, чи Меркель. З Путіним може ще дружно зустрітися китайський президент, але це не значить, що Китай кращий друг Росії», – каже блогер.

Путін торгуватиметься за Україну

Дональд Трамп не має жодної зовнішньополітичної стратегії ані щодо Росії, ані щодо України. Про це в ефірі Радіо Свобода зауважив політолог Максим Ялі. «Для Трампа важливий особистий контакт з Путіним, він дивитиметься, як складеться розмова. Тому що цілком очевидно, що він прагнув не робити останні півроку жодних різких заяв щодо Путіна і Росії», – зауважив експерт.

Путін намагатиметься торгуватися із Трампом стосовно України. Однак важко спрогнозувати реакцію американського президента, оскільки він не полишає надій налагодити відносини із Росією, вважає Ялі.

Американська сторона казала, що Україну не розмінюватиме на інші інтереси США

«Я думаю, що максимум – це буде робоча зустріч, якщо говорити про дипломатичний протокол. Звичайно, буде Україна на обговоренні, тому що для Путіна ця тема є набагато важливішою, аніж для Дональда Трампа. З точки зору Кремля вони можуть зробити певні поступки в Сирії і Північній Кореї та Ірані. Російська сторона діятиме в такому форматі. Американська сторона казала, що Україну не розмінюватиме на інші інтереси США», – каже Ялі.

Трамп занадто непередбачуваний

Президент США Дональд Трамп є непередбачуваним і щодо внутрішньої політики, і стосовно закордонних справ. Наскільки далеко він може зайти у намаганні налагодити стосунки з Володимиром Путіним, можна лише гадати. Про це заявив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

Де (у зовнішній політиці адміністрації Трампа) Україна – це ще треба пошукати

«Він робить все те, що за канонами американського політичного життя призводить до повної поразки і повної катастрофи. Він її очевидно не боїться. Серед пріоритетів у зовнішній політиці, як вони декларуються адміністрацією Трампа, – це, в першу чергу, Сирія, Іран, Північна Корея, Росія, вже після цього Китай, а де Україна – це ще треба пошукати», –сказав Грищенко.

Договору за спиною України не буде

При всій непередбачуваності президента Трампа, спрогнозувати точно можна одне: поліпшення відносин США з Росією ціною «зливу» України не буде. Так вважає депутат від БПП, член парламентського комітету у закордонних справах Світлана Заліщук.

Росія – це агресор. І перед США стоїть сьогодні завдання не знайти спосіб потоваришувати, а протидіяти цій агресії

«Міністр оборони, міністр закордонних справ, віце-президент, а також радник з національної безпеки, керівник розвідки США, з моєї точки зору, однозначно зайняли позицію, що Росія – це агресор. І перед США стоїть сьогодні завдання не знайти спосіб потоваришувати, а протидіяти цій агресії. Але досі немає однозначного розуміння того, що Дональд Трамп підтримує ці позиції – немає дружнього нового договору, особливо за спиною України, який би зводив нанівець інтереси України, його не буде», – зауважила Заліщук.

Трамп і Путін уже мали кілька телефонних розмов між собою, але досі не зустрічалися особисто.

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