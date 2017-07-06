Німецька поліція була змушена використати водомети та перцеві аерозолі проти демонстрантів, що зібралися в четвер на мітинг проти саміту «Групи двадцяти» в Гамбурзі. Це сталося після того, як група темношкірих молодиків кинула пляшки та інші предмети у правоохоронців. Демонстрація під назвою «Ласкаво просимо в пекло» була організована антикапіталістичними угрупованнями на знак протесту проти саміту G20. За словами учасників протесту, це об'єднання країн «не змогло вирішити багато питань, що загрожують світові». (Відео Reuters)