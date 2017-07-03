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03 Липень 2017, Київ 16:08
Новини | Міжнародні

Саудівський король скасував поїздку на саміт G20 у Німеччині

Саудівська Аравія повідомила Берліну, що 81-річний монарх не братиме участі в щорічному засіданні G20, замість нього приїде міністр фінансів країни

Король Саудівської Аравії Салман бін Адбулазіз не приїде на саміт «Групи 20» у німецькому Гамбургу 7-8 липня, повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

За його словами, Саудівська Аравія повідомила Берліну, що 81-річний монарх не братиме участі в щорічному засіданні G20. Замість короля Салмана участь у саміті візьме міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед аль-Джадаан.

Причини скасування поїздки короля Зайберт не назвав. Водночас дипломатичні джерела повідомили агентству dpa, що це пов’язано з суперечкою Саудівської Аравії з Катаром.

У червні Саудівська Аравія разом із сусідами – Бахрейном, ОАЕ і Єгиптом – розірвали відносини з Катаром, звинувативши владу цієї країни в підтримці тероризму.

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