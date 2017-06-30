Міністр оборони України отримав запрошення відвідати Пентагон

Міністр оборони США Джеймс Маттіс запросив міністра оборони України Степана Полторака відвідати Пентагон. Про це Полторак повідомив 30 червня в Брюсселі після завершення зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

«Під час розмови з міністром оборони США Маттісом крім того, що ми обговорили безпекову ситуацію, я також отримав запрошення відбути до Пентагону для обговорення нашої подальшої співпраці між міністерством оборони США та міністерством оборони України», – повідомив український міністр.

Полторак не зміг точно відповісти, коли саме відбудеться обговорення, вказавши, що «через три-чотири місяці ми сплануємо цей візит». «До цього часу може бути прийнятий бюджет США, де передбачається допомога Україні», – вказав він.

Міністр оборони України також нагадав, що Маттіс підтвердив свій візит до України найближчим часом.

28 червня Степан Полторак розпочав робочий візит до штаб-квартири НАТО. У четвер він обговорив з міністром оборони Канади Хар’їтом Сінґхом Сайаном можливість закупівлі оснащення для Збройних сил України. З міністром національної оборони Республіки Польща Антонієм Мацеревичем український міністр говорив про шляхи подолання агресії гібридного характеру.