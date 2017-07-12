Російська митниця: антрацит ввозили з України і продавали Україні

Російські митні органи у своїй статистиці повідомили, що з України останнім часом ввозили вугілля антрацитової групи, яке видобувається тільки на окупованій частині Донбасу, на шахтах, незаконно захоплених сепаратистами, а також продавали антрацит до України.

За статистичними даними Південного митного управління Федеральної служби Росії, які наведені на його сайті (останні зміни в документі датовані вівторком, 11 липня), у травні цього року з України до Ростовської області Росії було імпортовано 58 мільйонів 652 тисячі тонн антрациту на суму у 3 мільйони 140 тисяч доларів США; протягом цього ж місяця з Ростовської області Росії до України експортували 24 мільйони 408 тисяч тонн антрациту на суму у 2 мільйони 146 тисяч доларів США.

Станом на травень 2017 року всі шахти, на яких видобувають антрацит, на окупованій частині Донбасу, в тому числі ті, що раніше працювали у правовому полі України і постачали антрацит на вільну територію країни, були повністю захоплені сепаратистами. Власники шахт – у першу чергу енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний українському підприємцеві Рінатові Ахметову – попереджали про незаконність можливого експорту викраденого на цих шахтах вугілля.

15 березня компанії ДТЕК і «Метінвест», підконтрольні Ахметову, заявили про повну втрату контролю над своїми підприємствами на окупованій території Донбасу, які до захоплення працювали у правовому полі України. Угруповання «ДНР» і «ЛНР», підтримувані Росією, заявили тоді, що запровадили «зовнішнє управління» на всіх підприємствах української юрисдикції, які працювали на територіях, захоплених цими угрупованнями, – на знак протесту проти блокади активістами торгівлі з непідконтрольною територією. За повідомленнями, ці підприємства фактично перейшли під російський контроль.

Вугілля антрацитової групи видобувається і в самій Росії і є там дешевшим, ніж антрацит українського видобутку, до того ж, за повідомленнями, ринок антрациту в Росії переповнений вугіллям власного видобутку.

Україні після захоплення шахт на Донбасі різко бракує антрациту. Держава закуповує чи планує закуповувати його в таких країнах, як Південна Африка, Китай, Австралія чи США, приватні підприємства закуповують антрацит також у Росії. Критики цього висловлювали застереження, що таким чином Росія може продавати України викрадений на українському Донбасі антрацит.