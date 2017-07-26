«Укренерго» відключило Донецьк та прилеглі окуповані райони через зростання боргів

Україна припинила постачати електроенергію в окуповані райони Донеччини після того, як енергетики відпрацювали альтернативні шляхи електропостачання прифронтових міст, звітує виконувач обов’язків голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук. Експерти наголошують, що відключення непідконтрольних районів Донецької, а раніше, у травні – Луганської областей продиктоване не політичними мотивами, а передовсім відсутністю платежів з-за лінії фронту. Бойовики ж заявляють, що їм вистачає «власної генерації». Низка політиків і активістів закликала перервати електропостачання окупованої частини Донбасу ще на початку бойових дій.

Україна повністю припинила перетоки електричної енергії на непідконтрольні території Донецької області, заявив керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Територія ОРДЛО наразі не споживає електроенергію, вироблену електростанціями на контрольованій частині України. Потреби окупованих територій в енергії покриваються за рахунок Старобешівської та Зуївської ТЕС, іншими виробниками на НКТ, а також поставками з Російської Федерації, що відбуваються по лініях, які виключені з переліку міждержавних, перетоки по них не обраховуються в загальному сальдо «Україна-Росія-Білорусь», – написав він у Facebook.

З нуля годин припинені всі перетоки на неконтрольовані території Донеччини. Були витримані всі процедури

Пізніше Всеволод Ковальчук заявив журналістам, що відключення не було самостійним рішенням «Укренерго», його готували всі профільні державні структури: «З нуля годин припинені всі перетоки на неконтрольовані території Донеччини. Були витримані всі процедури: звернувся офіційно ДП «Енергоринок», отримане погодження Міненерго і з нинішньої доби перетоки дорівнюють нулю».

До відключення вдалися саме зараз, бо лише напередодні завершилися роботи з енергопостачання міста Авдіївка та менших населених пунктів з об’єднаної української енергосистеми, адже донедавна струм туди надходив з непідконтрольних районів – через особливості будови електромереж на Донбасі.

Колишній заступник міністра енергетики Вадим Улида пов’язує відключення споживачів на непідконтрольній частині Донбасу не стільки політичними міркуваннями, скільки кризою відсутності платежів. Більше того, колишній посадовець говорить про те, що більша частина від нинішнього боргу ДП «Енергоринок», яке є посередником між усіма виробниками та споживачами електроенергії, сформувалася саме через ненадходження платежів з непідконтрольних територій. Окрім того, уточнює Улида, завдяки припиненню постачання електроенергії через лінію фронту зникне один з чинників, який спонукав зростання тарифів.

Питання це пов’язане передовсім з неплатежами

«Питання це пов’язане передовсім з неплатежами. Ще у 2015 році ухвалили рішення про виключення Старобешівської та Зуївської ТЕС, які працюють на непідконтрольній території, з оптового ринку. Тобто платежі за вироблену ними електроенергію не здійснюються. Нині ми бачимо продовження дій щодо припинення перетоків електроенергії, які не оплачуються, а це призводить до накопичення боргів», – визнає експерт.

У кінці квітня «Укренерго» від’єднало від електропостачання окуповану частину Луганщини включно з містом Луганськ, куди раніше електроенергія надходила з Луганської ТЕС, що в місті Щастя, на підконтрольній території. Перетоки в бік Луганська були досить значними, в окремі дні перевищували 260 мегаватт, але не оплачувалися, уточнюють в «Укренерго».

Після відключення окуповані райони Луганщини почали отримувати електроенергію з Росії, уточнює заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

Що ж до окупованої частини Донеччини, то вона основну частину електроенергії отримує зі Старобешівської та Зуївської ТЕС, які розташовані на непідконтрольній території, визнає керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук. Відтак до 26 липня з об’єднаної енергосистеми України туди надходило від 20 до 45 мегаватт електроенергії, тобто, менша частина від загальних потреб цієї території.

Між тим, в угрупованні «ДНР» заявили про те, що згадані відключення не вплинуть на споживачів на підконтрольній їм території Донеччини, тому що електростанції на цій території у змозі забезпечити електроенергією населення та підприємства. Більше того, бойовики стверджують, що готові «експортувати» частину енергії, яку виробляють захоплені ними дві електростанції.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Всеволод Ковальчук уточнив, що відключення ОРДЛО позитивно вплине на українську енергосистему та на енергобаланс.

Більше того, за його словами, таке рішення означає навіть «певну додаткову економію антрациту», тобто, саме того сорту вугілля, який Україна не видобуває через збройний конфлікт на Донбасі (всі родовища антрациту залишилися в окупованих районах) і змушена експортувати.

Від початку року через блокаду окупованих районів Україна змогла зменшити споживання антрациту з 9 до 5 мільйонів тонн у річному вимірі, й ця цифра подовжує знижуватися.

Екс-заступник міністра енергетики Вадим Улида теж говорить про певну економію енергоресурсів, але основним ефектом від припинення електропостачання через лінію фронту вважає припинення накопичення боргів за електроенергію.

Це – фінансовий тягар, який спричиняв зростання тарифів і який всі споживачі України сплачували за неконтрольовану територію. Сьогоднішні борги «Енергоринку» – майже 30 мільярдів

«Це – фінансовий тягар, який спричиняв зростання тарифів і який всі споживачі України сплачували за неконтрольовану територію. Сьогоднішні борги «Енергоринку» – майже 30 мільярдів, і значна частина цієї суми виникла через неплатежі з неконтрольованих територій», – констатує колишній посадовець.

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.