Україна приєдналась до енергосистеми Європи – «Укренерго»

Компанія «Укренерго» підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи, написав у Facebook керівник компанії Всеволод Ковальчук.

«Угода про умови приєднання сьогодні підписана у Брюсселі під час Генеральної Асамблеї об'єднання операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E. Ми стаємо на шлях, з якого Україна не має схибити. Кілька років спільної роботи Уряду, НКРЕКП, Міненерговугілля, Укренерго та енергогенеруючих компаній попереду. Проект дорожньої карти вже розроблено, всі вимоги до модернізації нашої енергосистеми містяться в угоді. Приєднання разом зі впровадженням нового закону про ринок електроенергії дозволить об'єднати ринки з сусідніми країнами, дасть справжню конкуренцію, поборе монополії», – зазначив він.

Окрім того, Ковальчук повідомив про зустріч вранці 28 червня із віце-президентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем.

«Говорили про можливості майбутньої інтегранції ринків, про нові виклики перед енергетикою Європи, про енергетичний мікс, про впровадження нової моделі енергоринку в Україні, в тому числі про анбандлінг в електроенергетичному секторі та реформу корпоративного управління Укренерго», – написав він.

Президент України Петро Порошенко 8 червня підписав закон «Про ринок електроенергії», який 13 квітня ухвалила Верховна Рада. Закон доповнює перелік учасників ринку новим учасником – трейдером, яким може бути суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електроенергії винятково з метою її перепродажу, крім продажу кінцевому споживачеві.

Відповідно до закону, трейдери здійснюватимуть купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми (прямими) договорами або на ринку «на добу наперед» чи внутрішньодобовому ринку. На думку авторів законопроекту, існування трейдерів на ринку електричної енергії сприятиме обмеженню значних коливань цін на ринку.

Документ спрямований на виконання зобов’язань України за договором про заснування Енергетичного співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом.