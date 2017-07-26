«Укренерго» припинило електропостачання неконтрольованої території Донеччини – заява

Україна повністю припинила перетоки електричної енергії на непідконтрольні території Донецької області, заявив керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Територія ОРДЛО наразі не споживає електроенергію, вироблену електростанціями на контрольованій частині України. Потреби окупованих територій в енергії покриваються за рахунок Старобєшевської та Зуївської ТЕС, іншими виробниками на НКТ, а також поставками з Російської Федерації, що відбуваються по лініях, які виключені з переліку міждержавних, перетоки по них не обраховуються в загальному сальдо «Україна-Росія-Білорусь»», – написав він у Facebook.

В угрупованні «ДНР» заявили про те, що згадані відключення не вплинуть на споживачів на підконтрольній їм території, тому що електростанції на цій території – у змозі забезпечити електроенергією населення та підприємства.

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.