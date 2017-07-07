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07 Липень 2017, Київ 10:16
Новини | Події

Частина Луганської області з невстановлених причин залишилася без електрики – ДСНС

Луганська ТЕС у місті Щастя поблизу Луганська до 25 квітня постачала електроенергію по обидва боки лінії фронту

Поблизу міста Щастя Луганської області 7 липня в 0:40 з невстановлених на цей час причин сталося пошкодження магістральної лінії електропередач. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок цього частково без електропостачання залишилися міста: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, Сватове, Кремінна та Рубіжне (близько 40 тисяч абонентів). До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», – ідеться в повідомленні.

Розташована в місті Щастя Луганська ТЕС до 25 квітня 2017 року постачала електрику по обидва боки лінії розмежування – як на територію, підконтрольну уряду України, так і на територію, підконтрольну угрупованню «ЛНР».

Національна енергетична компанія «Укренерго» ввечері 24 квітня повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію окремих районів Луганської області припиняється. Причиною стала несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію. Нині Луганськ та інші окуповані населені пункти отримують електроенергію із «суміжних територій», заявили сепаратисти 25 квітня.

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