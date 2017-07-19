Насалик: Вугілля з непідконтрольної Україні частини Донбасу може потрапляти до Туреччини

Вугілля із непідконтрольної Україні частини Донецької та Луганської областей, ймовірно може реалізуватися у Туреччині, сказав журналістам міністр енергетики Ігор Насалик після засідання уряду.

«Міністерство звернулось до восьми посольств, де, можливо, могло би реалізовуватися вугілля із зони АТО. Зараз найбільш проблематичною такою точкою є Туреччина», – зазначив міністр.

За його даними, наразі ведеться робота із українським посольством у Туреччини, щоб припинити таку практику.

Станом на травень 2017 року всі шахти, на яких видобувають антрацит, на окупованій частині Донбасу, в тому числі ті, що раніше працювали у правовому полі України і постачали антрацит на вільну територію країни, були повністю захоплені сепаратистами. Власники шахт – у першу чергу енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний українському підприємцеві Рінатові Ахметову, – попереджали про незаконність можливого експорту викраденого на цих шахтах вугілля.

15 березня компанії ДТЕК і «Метінвест», підконтрольні Ахметову, заявили про повну втрату контролю над своїми підприємствами на окупованій території Донбасу, які до захоплення працювали у правовому полі України. Угруповання «ДНР» і «ЛНР», підтримувані Росією, заявили тоді, що запровадили «зовнішнє управління» на всіх підприємствах української юрисдикції, які працювали на територіях, захоплених цими угрупованнями, – на знак протесту проти блокади активістами торгівлі з непідконтрольною територією. За повідомленнями, ці підприємства фактично перейшли під російський контроль.

Російські митні органи у своїй статистиці за 2017 рік повідомили, що з України останнім часом ввозили вугілля антрацитової групи, яке видобувається тільки на окупованій частині Донбасу, на шахтах, незаконно захоплених сепаратистами, а також продавали антрацит до України.

За статистичними даними Південного митного управління Федеральної служби Росії, які наведені на його сайті (останні зміни в документі датовані вівторком, 11 липня), у травні цього року з України до Ростовської області Росії було імпортовано 58 мільйонів 652 тисячі тонн антрациту на суму у 3 мільйони 140 тисяч доларів США; протягом цього ж місяця з Ростовської області Росії до України експортували 24 мільйони 408 тисяч тонн антрациту на суму у 2 мільйони 146 тисяч доларів США.