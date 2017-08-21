«Менеджери війни»: що роблять бойовики з Придністров’я на окупованому Донбасі

25 років тому завершилася гаряча фаза Придністровського конфлікту. Відлуння тієї війни несподівано далося взнаки в Україні у 2014 році. Придністров’я стало певного роду полігоном для бойовиків, чиїми руками, у тому числі, здійснилася окупація Донецька і Луганська, а також анексія Криму. Придністровські бойовики взяли активну участь у будівництві фейкової «республіки» Донбасу. «Донбас.Реалії» з’ясовували, як працює кремлівська агентура на окупованих регіонах.

Донецьк, літо 2014 року. Російські політтехнолог Бородай і бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков) виводять на публіку Володимира Антюфеєва – нового діяча угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним.

Його представляють як фахівця із Москви. Але швидко з’ясовується, що Антюфеєв, він же Александров, він же Шевцов – колишній глава КДБ невизнаного Придністров’я. Із собою на окупований Донбас привіз цілу команду колишніх діячів Придністров’я.

Будівники війни із Придністров’я

У Донецьку Антюфеєв зайнявся організацією так званого міністерства державної безпеки «ДНР» – за придністровським зразком.

КДБ Придністров’я – це чіткий наступник всього, що було в КДБ Радянського Союзу

«КДБ Придністров’я – це чіткий наступник всього, що було в КДБ Радянського Союзу з негативної точки зору. І все це застосовувалося на практиці тут у нас, в республіці Молдова – це і викрадення людей, і кримінальні справи, і переслідування непридатних для влади», – каже молдовський експерт із питань безпеки IDIS Росіан Васілой.

Ще один придністровський «варяг» – Олександр Караман. Колишній заступник «голови Верховної Ради» невизнаного Придністров’я раніше курував поставки російського гуманітарного конвою.

«На жаль, не завжди ця гуманітарна допомога доходила до свого адресата, простих громадян», – зауважує Росіан Васілой.

Влада невизнаного Придністров’я зрештою виганяє чиновника. Але в окупованому Донецьку Карамана ставлять на аналогічну посаду – розподіляти «гумконвої».

«У нас завжди є резерв, який знаходиться на складах. І ми можемо в екстрених випадках здійснювати видачу-розподіл», – сказав Караман на одній із прес-конференцій підконтрольним бойовикам засобам масової інформації.

«У Донецьку зараз організовується таке ж Придністров’я» – Казанський

Чому ж досвід чиновників і кадебістів Придністров’я знадобився на окупованому Донбасі?

У Донецьку організовується таке ж Придністров’я. Росія там вибудувала таку ж невизнану республіку

«У Донецьку зараз організовується таке ж Придністров’я. Тобто Росія там вибудувала точно таку ж невизнану республіку, псевдодержаву, яка, скоріш за все, буде так само роками існувати у невизнаному статусі», – зауважує журналіст і блогер з Донецька Денис Казанський.

Придністровський досвід жителі Донбасу відчули на собі не тільки в експериментах чиновників угруповань «ДНР» і «ЛНР», які визнані в Україні терористичними. Багато з тих, хто розпалював війну на сході України, 25 років тому воювали на сході Молдови в якості найманців.

«Менеджери війни» на Донбасі

Микола Козіцин – отаман російських козаків, які тероризували міста і селища окупованої Луганщини, – на камеру із ностальгією розповідає про деталі своєї бойової молодості.

«Та ж «Катюша». І ми її так пристосували вниз, опускаємо в ямку і прямою наводкою в ту сторону», – розповідає Козіцин перед камерами.

Ще одного російського військового фахівця з придністровським досвідом, полковника Валерія Гратова у липні затримали українські прикордонники. Він консультував бойовиків «Гіві» і «Моторолу», але втік з окупованого Донбасу. Тепер чекає суду в українському СІЗО.

Багато людей, які там мали відношення до Придністров'я, спливли в Донбасі

«Багато людей, які там мали відношення до Придністров’я, воювали там, з бойовим досвідом – вони ж спливли в Донбасі. Той же, наприклад, Стрєлков, який воював у Придністров’ї», – каже донецький журналіст Денис Казанський.

Придністровська риторика і Донбас

Російський полковник Ігор Гіркін (Стрєлков), який командував угрупованнями бойовиків у перші місяці війни, набирався у Придністров’ї не тільки бойового досвіду. Його військова пропаганда про «звірячих нацистів» та іноземних найманців нагадує риторику російського генерала Олександра Лебедя.

«Народ молдавський воювати не хоче. Це добрі, мирні люди, колись був життєрадісний народ. Міністерству оборони Молдови не залишається нічого іншого, як задіяти найманців!», – говорив під час війни у Придністров’ї тодішній командувач 14-ї російської армії Олександр Лебедь.

Ветерани війни у Придністров’ї зараз «на лаві запасних»

Але придністровські «спеціалісти» на непідконтрольній Україні території довго не затрималися. Лідер бойовиків угруповання «ДНР» Захарченко звільнив і Карамана, і Антюфеєва, а в Росії «відсиджуються» і ветерани Придністровської війни Гіркін і Козіцин. На новому етапі війни вони виявилися не потрібні.

Їхня відданість знадобилася, щоб проводити диверсійні дії в Україні

«Їхня так скажемо, лояльність і відданість «царю» знадобилася для того, щоб проводити диверсійні дії на території України», – каже молдовський експерт з питань безпеки IDIS Росіан Васілой.

25 років у конфліктах на пострадянському просторі беруть участь одні й ті ж «гібридні менеджери». 25 років після закінчення бойових дій, а ситуація в Придністров’ї все ще заморожена. Водночас жителі окупованого Донбасу змушені переймати Придністровський досвід – їздять за дешевими продуктами на підконтрольну Україні територію. Як і придністровці – в українські села.

«Я тут купую продукти, речі. Щодо Придністров’я, тут вигідніше купувати», – каже житель Придністров’я під час покупок в українському селі Кучурган.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: