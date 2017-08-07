Москва погрожує загостренням у Придністров’ї

Політика молдовського уряду може призвести до загострення ситуації довкола невизнаного Придністров’я. Про це заявив віце-прем’єр уряду Росії Дмитро Рогозін, якого напередодні в Молдові оголосили персоною нон ґрата. Коментуючи ситуацію, експерти з України, Молдови та Росії вважають малоймовірним розмороження придністровського конфлікту. Водночас вони зазначають, що Україні все ж варто бути готовою до провокацій та інших несподіванок у цьому регіоні.

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За словами віце-прем’єр Росії Дмитра Рогозіна, зараз молдовська влада та служби безпеки не дають можливості проводити ротації в російському військовому контингенті в Придністров’ї. Зараз на території самопроголошеної ПМР перебуває близько тисячі російських військових у складі миротворчого контингенту, крім того, близько півтисячі росіян охороняють військові склади.

Починаючи з минулого року, росіяни проводять спільні паради із незаконними військовими формуваннями цієї псевдореспубліки, спільні навчання. Це чистої води провокаційна поведінка

«Починаючи з минулого року, росіяни проводять спільні паради із незаконними військовими формуваннями цієї псевдореспубліки, спільні навчання. Тобто, це чистої води провокаційна поведінка», – розповідає молдовський політичний експерт Оазу Нантой.

Разом зі співробітниками спецслужб, російський військовий контингент на території Придністров’я налічує близько 2 тисяч осіб. За словами експертів, цього недостатньо для того, щоб розпочати широкомасштабний конфлікт, проте цілком достатньо для загострення ситуації.

Це може завершитися провокаціями: якщо не прямими диверсіями, то інспіруванням так званих маршів цивільних осіб

«Думаю, що це може завершитися провокаціями: якщо не прямими диверсіями, то інспіруванням так званих маршів цивільних осіб, які будуть перекривати комунікації або штурмувати українських прикордонників», – припускає політолог Віталій Кулик.

Рогозін блефує?

Розпалювання нового придністровського конфлікту експерти вважають малоймовірним.

Загострення ситуації в Придністров’ї, як мені здається, може мати надто високу ціну для путінського режиму

«Путінська Росія перебуває в доволі ізольованому міжнародному стані. Американські санкції це зайвий раз підкреслили. За таких умов загострення ситуації в Придністров’ї, як мені здається, може мати надто високу ціну для путінського режиму. Тому Рогозін блефує», – зазначає Оазу Нантой.

Схожої думки дотримується й російський політичний експерт Павло Мезерін, який певний час працював у Молдові.

Вважаю, що ескалація далеко не зайде: цього не бажають ані в Кишиневі, ані в Тирасполі

«Вважаю, що ескалація далеко не зайде: цього не бажають ані в Кишиневі, ані в Тирасполі. Тож, Кремль в особі Рогозіна просто впадає в істерику», – каже він.

Невизначеності ситуації додає політичне протистояння в самій Молдові, де президент Ігор Додон виступає з проросійських позицій, а натомість уряд дотримується проєвропейського курсу. Молдавський президент назвав дурістю оголошення Дмитра Рогозіна персоною нон ґрата і під час зустрічі з російським урядовцем попросив не ініціювати запровадження додаткових санкцій проти Молдови. Проте молдовські політики єдині в бажанні уникнути ескалації конфлікту.

У Тирасполі воювати не хочуть, але в Москві – не питатимуть

Раніше Україна почала запроваджувати спільний митний контроль на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. Влада невизнаної ПМР розцінила цей крок як ворожий, проте і вона не бажає ескалації конфлікту.

Лише 8% експорту із так званого Придністров’я іде в Росію, а решта – на правий берег Молдови, на ринок ЄС, до Білорусі

«Лише 8% експорту із так званого Придністров’я іде в Росію, а решта – на правий берег Молдови, на ринок ЄС, до Білорусі. Щоправда, не варто перебільшувати роль цих клоунів із Тирасполя – вони слухняно озвучують те, що їм пишуть з Кремля», – каже Оазу Нантой.

Одна з цілей, яка переслідується подібною заявою, можливо, полягає в тому, щоби Україна відтягнула частину сил і зосередила на придністровській ділянці кордону

Між тим, публікації про можливу ескалацію конфлікту в Придністров’ї із залученням України з’явилися й у російській пресі. Експерт з питань безпеки Центру Разумкова Андрій Мельник припускає, що подібні публікації вкупі із заявами Рогозіна можуть бути відволікаючими маневром, а натомість загострення може відбутися на Донбасі. За його словами, «одна з цілей, яка переслідується подібною заявою, можливо, полягає в тому, щоби Україна відтягнула частину сил і зосередила на придністровській ділянці кордону».

Загалом, експерти зазначають, що, на відміну від 2014 року, зараз великої загрози з боку Придністров’я для України немає, проте цей підконтрольний Росії регіон залишається потенційно небезпечним.