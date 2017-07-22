Парламент Молдови закликав Росію вивести війська з Придністров’я

Парламент Молдови схвалив заяву, якою вимагає від Росії вивести війська, озброєння й інше обладнання з сепаратистського регіону Придністров’я.

Голосами 61 з загалом 101 депутата парламент схвалив заяву, яку її прихильники назвали символічною – вона ухвалена на 25-у річницю завершення короткої війни між силами Молдови, з одного боку, і Росії і Придністров’я, з іншого, після якої Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном.

Як мовиться в заяві, присутність російських військ порушує конституційні засади незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Відразу після схвалення в парламенті, більшість депутатів якого стоять на загалом проєвропейських позиціях і підтримують цілком проєвропейський уряд Молдови, проросійський президент країни Ігор Додон, що має обмежені повноваження, засудив цю заяву.

За його словами, це «ще один провокаційний крок», що має на меті «погіршити відносини з Росією».

На початку травня Конституційний суд Молдови вже визнавав присутність російських військ у країні неконституційним: чинна Конституція Молдови проголошує її нейтралітет і не припускає постійної присутності іноземних військ на території країни.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я, де базувалася 14-а армія Радянської армії СРСР, а потім Збройних сил Росії, нині перейменована в Оперативну групу російських військ, ще в радянські часи, 1990 року, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, хоча регіон має істотну підтримку Росії – політичну, економічну і військову.

Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 людей, Кишинів остаточно втратив контроль над цим регіоном країни. В тій війні на боці сепаратистів узяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою.

Росія, всупереч своїм міжнародним зобов’язанням вивести свої війська з регіону до 2002 року і численним закликам і Кишинева, і міжнародної спільноти, відмовляється зробити це. Менша частина цих військ перебуває там під приводом «миротворчих сил», більша частина – під приводом необхідності ротації тих сил.

Росія ще 1999 року зобов’язалася на саміті ОБСЄ у Стамбулі вивести свій військовий контингент із Придністров’я до 2002 року, але так і не зробила цього, а тепер заявляє, що і не виведе, бо «міжнародна ситуація змінилася». Нині в регіоні перебуває близько 1300–1500 російських військових, із них лише близько 400 числяться учасниками з російського боку миротворчої операції, що була започаткована 1992 року відповідно до двосторонньої російсько-молдовської угоди.