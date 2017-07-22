Придністров’я – хороший урок для України. Дифузія свободи і «совка»

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Через 25 років після початку так званої миротворчої операції у Придністров’ї парламент Молдови вимагає виведення російських військ із території країни. Зрозуміло, що в Москві не будуть прислухатися до цієї вимоги, швидше за все, назвуть її черговою провокацією. До того ж, під час голосування за резолюцію молдовського парламенту депутати від партії соціалістів – до обрання президентом її очолював Ігор Додон – залишили зал засідань. Додон і його прихильники на словах за територіальну цілісність Молдови, але ось тільки фактична окупація частини країни російськими військами їх зовсім не турбує.

Історія з миротворчою операцією – хороший урок для України. 25 років тому могло здаватися, що російські військові зможуть роз’єднати протиборчі сторони, забезпечити мир і подальше об’єднання країни. Але тепер ясно, що російські військові і були іншою протиборчою стороною, а бандитів-«ополченців» із Придністров’я вони виставляли перед собою. Так у них, як відомо, заведено – офіцерська честь, і все таке.

Кремль намагається втопити Молдову в безвиході

Присутність миротворців дійсно забезпечила мир на Дністрі. Але вона одночасно перетворила Молдову на розділену державу, кожна частина якого живе за власними законами. Я б навіть сказав – за власними цивілізаційними законами. Країна не може возз’єднатися, але одночасно відбувається дифузія її вільної частини, більша частина жителів якої прагне до Європи, з окупованою територією, на якій належить мріяти про Росію. У маленькій країні ці дві частини живуть окремо і водночас – разом. Окуповане Придністров’я, цей заповідник СРСР, стало справжнім каменем на шиї Молдови. З його допомогою Кремль намагається цю країну втопити у безвиході. А ще краще – посадити молдаванам на шию чергового Додона.

Для України дуже важливо не допустити такого розвитку подій навколо українських окупованих територій. Важливо не тільки не допустити затяжної окупації. Ще важливіше – не допустити дифузії свободи і «совка». Ця отрута може отруїти весь організм і не дати йому розвиватися.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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