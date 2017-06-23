Невизнане Придністров’я – ризикований сусід України

На придністровській ділянці українсько-молдовського кордону продовжують облаштовувати спільний контрольно-пропускний пункт. На КПП «Кучурган-Первомайськ» українські прикордонники й митники працюватимуть пліч-о-пліч із молдовськими колегами. В невизнаному Придністров’ї їхню співпрацю вважають «провокацію». В чому полягають економічні загрози для України з боку Придністровської Молдавської Республіки?

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Третина з понад тисячі кілометрів кордону між Україною та Молдовою припадає на його придністровську ділянку. Близько 20 кілометрів сусідства з невизнаною республікою дісталося Вінниччині, переважна більшість – Одеській області. Всі 452 кілометри придністровського сегменту кордону з Молдовою українські прикордонники охороняють в односторонньому порядку, силами двох прикордонних загонів – Подільського та Білгород-Дністровського.

​Що зроблено Україною з мінімізації ризиків з боку Придністров’я?

За останні три роки, починаючи з 2014-го, Україна здійснила низку кроків щодо зменшення ризиків з боку Придністров’я. Ключові месседжі прописано в новій редакції Воєнної доктрини, яку в вересні 2015 року було затверджено Указом президента Петра Порошенка.

Зокрема, в документі мовиться про те, що російський контингент на території Придністров’я (експерти кажуть про наявність в ПМР 1400 військовослужбовців РФ, власні збройні сили республіки складають принаймні 4 тисячі людей – ред.) створює загрозу національній безпеці України, оскільки може бути використаний для дестабілізації ситуації на українському півдні.

«Ми всі розуміємо, що кожна країна, яка має щось спільне з Російською Федерацією, має в тому числі величезну загрозу. В цьому вже пересвідчилась Україна», – зазначив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після зустрічі в Києві в лютому цього року зі своїм молдовським колегою Павлом Філіпом.

Утім, крім загроз військового характеру з боку ПМР, необхідно зважати й на інші – соціально-політичні, екологічні, економічні, вважає політолог, експерт з придністровського питання Артем Філіпенко.

«Економічні чинники ризику – це, наприклад, те, що через територію Придністров’я проходить залізниця, яка поєднує Україну з дунайськими портами (Рені, Ізмаїл – ред.). Це Дністровська (Молдавська) ГРЕС, яка забезпечує перетік електроенергії в південні райони (Одеської області – ред.). Це контрабанда, яка, безумовно, є загрозою для економічної безпеки, бо підриває основи економічної безпеки», – каже він.

Спільний контроль України та Молдови на придністровській ділянці

В лютому за результатами зустрічі керівників урядів України та Молдови було прийнято рішення щодо пунктів спільного контролю на кордоні, в тому числі про відкриття першого на придністровській ділянці.

На КПП «Кучурган», що за 60 кілометрів від Одеси, українські прикордонники й митники працюватимуть разом із молдовськими, зокрема, здійснюватимуть моніторинг перетину кордону громадянами й транспортними засобами.

​«На початковому етапі, який буде тривати з півроку, прикордонники Республіки Молдова будуть перебувати на напрямку в’їзду в Молдову, тобто на виїзді з України. А митники – на виїзді з Молдови, тобто на в’їзді в Україну», – пояснює речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Білобородченко.

Така система, сподіваються прикордонники, запрацює найближчим часом – попри те, що в міністерстві закордонних справ Придністровської республіки спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль називають «навмисним провокаційним кроком, розрахованим на різкі відповідні дії».

За даними Держприкордонслужби України, найчастіше через придністровську ділянку кордону порушники намагаються провезти тютюнові вироби й спирт. Про те, що контрабандисти стали більш зухвалими або про налагоджену контрабандну схему постачання в Україну зброї, наркотиків говорити, на думку прикордонників, не доводиться.

Утім, поодинокі випадки трапляються. Полковник Андрій Білобородченко згадав гучне затримання напередодні Нового року на Одещині.

«Тоді затримали 41-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон і мав із собою 11 пакунків марихуани – це близько 3,5 кілограмів», – згадує полковник ДПСУ.

В Місії ЄС констатують зменшення обсягів контрабанди на придністровській ділянці

В розробці комплексної стратегії боротьби з контрабандою прикордонним відомствам двох країн сприяє Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM).

«Ми спостерігаємо зменшення обсягів контрабанди у порівнянні з минулими роками. Основні загрози – це, як і раніше, контрабанда сигарет та алкоголю. Та знову обсяги не такі великі як були раніше», – зазначив начальник оперативного відділу Місії (EUBAM) Разван Будяну.

Загалом безпекову ситуацію в регіоні в консультативній місії ЄС називають наразі «стабільною».

Що ще має зробити держава для протидії контрабанді

Ефективною боротьба з контрабандою стане тоді, коли в Україні буде створено умови, за яких «вчорну» ввезений товар неможливо буде реалізувати всередині країни. Таку думку висловила в ефірі «Ранкової Свободи» голова підкомітету Верховної Ради з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу Тетяна Острікова.

«Митний аудит прописаний у Митному кодексі, але на практиці він не діє так, як треба», – зауважила народний депутат від фракції «Самопоміч»).

За її словами, насамперед слід відновити інституційну спроможність митниці, відновити митну вертикаль і надати їй реальні інструменти впливу. Це передбачає законопроект «Про Національну митну службу», зареєстрований ще у січні 2016 року, але який досі очікує на розгляд, наголосила Тетяна Острікова.