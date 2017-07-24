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24 Липень 2017, Київ 08:14
Політика

Радіо Свобода Daily: влада у час війни зробила все для того, щоб демілітаризувати суспільство?

Політична карикатура Олексія Кустовського

Кнопочка «поділитися» дуже важлива, адже показує, наскільки читачам цікавий той чи інший матеріал. Тож сьогодні ми зібрали найпопулярніші і відповідно найцікавіші теми за вихідні не на нашу думку, а на Вашу.

Понад 5 тисяч «шерів» у фейсбуці має інтерв'ю з акторкою Риммою Зюбіною. У ньому вона розповіла про словацько-українсько-чеський фільм «Межа», де акторка грає дружину одного з контрабандистів. А також відповіла на запитання, чому українських гримерів і операторів більше цінують в західному кіно.

Понад 2 тисячі «шерів» отримала розмова з волонтером Юрієм Касьяновим. Ось декілька його яскравих висловлювань

  • «Звісно, противник готується до масштабних бойових дій. Це не секрет. В першу чергу тому, що попереду президентські вибори в Росії. Путіну необхідна переконлива перемога. І ось цей стан ані війни, ані миру на сході України, ледь пригашений конфлікт не може таким довго залишатися. Він має або перейти у фазу Придністровського конфлікту, Абхазького конфлікту, або ж він знову стане гарячим».
  • «Якщо противник перейде у широкомасштабний наступ чи то під стягами «ЛНР», «ДНР», «Малоросії», яку Захарченко анонсував, неважливо під яким стягом, неважливо в якій формі, маємо бути готові чинити опір агресії. Для цього нам необхідні, в першу чергу, не якісь нові ракети, нові літаки, західне озброєння – все це дуже добре, але нам необхідна готовність битися, готовність помирати і готовність перемагати. Ось цього у нас вже дуже мало. Впродовж трьох років цього конфлікту наша влада зробила все можливе і неможливе, щоб демілітаризувати суспільство».
  • «Нам вистачить озброїти патріотично налаштоване населення, створити реальні бойові підрозділи територіальної оборони, фронтові підрозділи професійні з навчених бійців, які просто на полі бою, як піхотинці, знищуватимуть противника скрізь, де його бачитимуть».
Якщо Путін розверне широкомасштабну війну, то боронитимуть Україну добровольці – Касьянов
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Схоже, що тема військової агресії Росії на сході України зацікавила багатьох, адже третє місце у нашому скромному ТОПі займає стаття кандидата філософських наук, доцента кафедри культурології НаУКМА Ігоря Лосєва. Нею поділились більше ніж 1,5 тисячі разів. Велика група експертів нав’язує Україні капітуляцію, вважає він і розповідає про те, як саме в українців виховують комплекс військово-політичної меншовартості.

Понад 1 тисячу «шерів» у фейсбуці зібрала і колонка політичного оглядача Віталія Портникова про те, чому Придністров’я – хороший урок для України. «Важливо не тільки не допустити затяжної окупації. Ще важливіше – не допустити дифузії свободи і «совка», – пише він.

Більше ніж 170 «шерів» (але це тимчасово) набрав матеріал про перемоги українців на Всесвітніх іграх, що тривають у Вроцлаві. «Золото» і «бронза» в сумо, «срібло» в скелелазінні і знову бронзові «русалоньки». Про те, хто виборов нагороди, та якою ціною, читайте тут.

І після спортивних перемог замикатимуть наш огляд два відео. Перше –про марш «За вільний інтернет» в центрі російської столиці Москви. Друге – про протести у Польщі проти переведення судової системи під контроль політиків.

Сотні людей у Москві вийшли на марш проти цензури в інтернеті (відео)
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Борітеся за те, що цінне!

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