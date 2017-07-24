Радіо Свобода Daily: влада у час війни зробила все для того, щоб демілітаризувати суспільство?

Кнопочка «поділитися» дуже важлива, адже показує, наскільки читачам цікавий той чи інший матеріал. Тож сьогодні ми зібрали найпопулярніші і відповідно найцікавіші теми за вихідні не на нашу думку, а на Вашу.

Понад 5 тисяч «шерів» у фейсбуці має інтерв'ю з акторкою Риммою Зюбіною. У ньому вона розповіла про словацько-українсько-чеський фільм «Межа», де акторка грає дружину одного з контрабандистів. А також відповіла на запитання, чому українських гримерів і операторів більше цінують в західному кіно.

Понад 2 тисячі «шерів» отримала розмова з волонтером Юрієм Касьяновим. Ось декілька його яскравих висловлювань

«Звісно, противник готується до масштабних бойових дій. Це не секрет. В першу чергу тому, що попереду президентські вибори в Росії. Путіну необхідна переконлива перемога. І ось цей стан ані війни, ані миру на сході України, ледь пригашений конфлікт не може таким довго залишатися. Він має або перейти у фазу Придністровського конфлікту, Абхазького конфлікту, або ж він знову стане гарячим».

«Якщо противник перейде у широкомасштабний наступ чи то під стягами «ЛНР», «ДНР», «Малоросії», яку Захарченко анонсував, неважливо під яким стягом, неважливо в якій формі, маємо бути готові чинити опір агресії. Для цього нам необхідні, в першу чергу, не якісь нові ракети, нові літаки, західне озброєння – все це дуже добре, але нам необхідна готовність битися, готовність помирати і готовність перемагати. Ось цього у нас вже дуже мало. Впродовж трьох років цього конфлікту наша влада зробила все можливе і неможливе, щоб демілітаризувати суспільство».

«Нам вистачить озброїти патріотично налаштоване населення, створити реальні бойові підрозділи територіальної оборони, фронтові підрозділи професійні з навчених бійців, які просто на полі бою, як піхотинці, знищуватимуть противника скрізь, де його бачитимуть».

Схоже, що тема військової агресії Росії на сході України зацікавила багатьох, адже третє місце у нашому скромному ТОПі займає стаття кандидата філософських наук, доцента кафедри культурології НаУКМА Ігоря Лосєва. Нею поділились більше ніж 1,5 тисячі разів. Велика група експертів нав’язує Україні капітуляцію, вважає він і розповідає про те, як саме в українців виховують комплекс військово-політичної меншовартості.

Понад 1 тисячу «шерів» у фейсбуці зібрала і колонка політичного оглядача Віталія Портникова про те, чому Придністров’я – хороший урок для України. «Важливо не тільки не допустити затяжної окупації. Ще важливіше – не допустити дифузії свободи і «совка», – пише він.

Більше ніж 170 «шерів» (але це тимчасово) набрав матеріал про перемоги українців на Всесвітніх іграх, що тривають у Вроцлаві. «Золото» і «бронза» в сумо, «срібло» в скелелазінні і знову бронзові «русалоньки». Про те, хто виборов нагороди, та якою ціною, читайте тут.

І після спортивних перемог замикатимуть наш огляд два відео. Перше –про марш «За вільний інтернет» в центрі російської столиці Москви. Друге – про протести у Польщі проти переведення судової системи під контроль політиків.

Борітеся за те, що цінне!

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