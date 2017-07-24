Радіо Свобода Daily: влада у час війни зробила все для того, щоб демілітаризувати суспільство?

Кнопочка «поділитися» дуже важлива, адже показує, наскільки читачам цікавий той чи інший матеріал. Тож сьогодні ми зібрали найпопулярніші і відповідно найцікавіші теми за вихідні не на нашу думку, а на Вашу.
Понад 5 тисяч «шерів» у фейсбуці має інтерв'ю з акторкою Риммою Зюбіною. У ньому вона розповіла про словацько-українсько-чеський фільм «Межа», де акторка грає дружину одного з контрабандистів. А також відповіла на запитання, чому українських гримерів і операторів більше цінують в західному кіно.
Понад 2 тисячі «шерів» отримала розмова з волонтером Юрієм Касьяновим. Ось декілька його яскравих висловлювань
Схоже, що тема військової агресії Росії на сході України зацікавила багатьох, адже третє місце у нашому скромному ТОПі займає стаття кандидата філософських наук, доцента кафедри культурології НаУКМА Ігоря Лосєва. Нею поділились більше ніж 1,5 тисячі разів. Велика група експертів нав’язує Україні капітуляцію, вважає він і розповідає про те, як саме в українців виховують комплекс військово-політичної меншовартості.
Понад 1 тисячу «шерів» у фейсбуці зібрала і колонка політичного оглядача Віталія Портникова про те, чому Придністров’я – хороший урок для України. «Важливо не тільки не допустити затяжної окупації. Ще важливіше – не допустити дифузії свободи і «совка», – пише він.
Більше ніж 170 «шерів» (але це тимчасово) набрав матеріал про перемоги українців на Всесвітніх іграх, що тривають у Вроцлаві. «Золото» і «бронза» в сумо, «срібло» в скелелазінні і знову бронзові «русалоньки». Про те, хто виборов нагороди, та якою ціною, читайте тут.
І після спортивних перемог замикатимуть наш огляд два відео. Перше –про марш «За вільний інтернет» в центрі російської столиці Москви. Друге – про протести у Польщі проти переведення судової системи під контроль політиків.
Борітеся за те, що цінне!
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