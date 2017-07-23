«Я її виховував, гроші вкладав, а вона за Росію виступає» – тренер збірної України

«Золото» і «бронза» в сумо, «срібло» в скелелазінні і знову бронзові «русалоньки». Україна в другий день змагань Всесвітніх Ігор, що тривають у Вроцлаві, здобула п'ять нагород і посіла 11-е місце в загальному заліку.

Парашутний спорт

Боротьба за «золото» в парашутному спорті триває вже другий день. Усього спортсмени виконують 12 стрибків, по три в чотирьох дисциплінах: дистанція, точність, швидкість і фрістайл. За словами єдиного представника України в цьому виді спорту Андрія Стального, його рідна дисципліна – «швидкість».

«Треба пролетіти в спеціальні ворота, розташовані на воді й на землі. Висотою 1,5 метра, курс довжиною 70 метрів і вигнутий на 75 градусів. Там є лазерні датчики, які й фіксують швидкість учасника», – пояснює Стальний.

У 5-у раунді киянин Андрій Стальний продемонстрував 28-й результат. 6-й стрибок (за два дні) переніс українця на 13-у сходинку. А за 7-й стрибок Андрія Стального оцінили третім місцем.

«Результат не найкращий, але непоганий. Враховуючи, що я змагаюсь із топовими спортсменами світу. Попереду ще три стрибки фрістайлу, тож продовжуємо боротися», – каже Стальний.​

Сумо



Українську збірну в сумо представляє дев'ять спортсменів. І саме в цьому виді спорту «синьо-жовті» здобули перше «золото». У ваговій категорії 65 кілограмів Світлана Тросюк стала першою. Хоча шлях був тернистим. У 1/62 зустріч тривала три хвилини, але українка змогла обійти росіянку Віру Коваль. Далі Тросюк перемогла спортсменку з Норвегії – Бугге Рікке Джуель. У півфіналі українка не залишила шансів японській сумоїстці Окутомі Юко. У фіналі боротьба проти спортсменки з Бразилії, хоча і змусила українських вболівальників хвилюватися, проте Тросюк стала першою.

«Я ще на такому ажіотажі, що не дуже розумію, що я – перша. Це вже треті мої Всесвітні Ігри. До цього часу я була постійно п’ятою. І ось, нарешті, таке бажане «золото», – прокоментувала Світлана Тросюк.

Ще одну нагороду сумоїстів, але «бронзову», здобула Марина Максименко у вазі до 80 кілограмів. Хоча в першій зустрічі українка програла Мізунума Хікару з Японії, проте вийшла до бронзової сутички і там знову зустрілася з цією суперницею.

«Трохи засмутилася, бо якби я перемогла в цієї японки ще в першому раунді, була б змога боротися за вищі нагороди. Вважаю, що не мій день був, бо мій – це, коли я перша», – прокоментувала свій виступ Максименко.

Справжньою битвою титанів стала зустріч українки Іванни Березовської та кримчанки, яка зараз виступає під російським прапором, Ольги Давидко у ваговій категорії понад 80 кілограмів. Перемога – за останньою. За словами тренера збірної України з сумо Сергія Коробка, змагатися зі своїми екс-спортсменами важко й образливо.

«Мені неприємно, що я її виховував, а тепер виступає вона за Росію. У нас немає важелів. Звертався до європейської федерації, що я на Давидко 100 тисяч доларів витратив. А нам: «Дякую! До побачення!». Відшкодуйте витрати. Але ні!», – прокоментував Коробко.



Іванна Березовська, незважаючи на програш екс-українці Ользі Давидко, змогла пробитися до зустрічі за «бронзу». Проте вона поступилася спортсменці з Таїланду Віпарат Вітутеазан. Тож українка – четверта.

Інші сумоїсти не змогли пробитися до півфіналів. На такі результати не очікували, каже тренер.



«Прогнози – це дуже невдячна справа. Я, наприклад, думав, що Максименко стане чемпіонкою. Це людський фактор. Сумо все ж таки вид спорту такий, що ти не можеш відігратися. Десь проґавив один рух – і все, прощавай нагорода. Та ж Марія Дрбоян була в чудовій формі, а вже в першому бої програла. Це спорт!», – прокоментував Сергій Коробко.



Скелелазіння



Донеччанин Данило Болдирев із легкістю пройшов кваліфікацію, не залишивши жодного шансу своїм суперникам. Після першого етапу український «Людина-Павук» був першим. На куражі пройшов і чвертьфінал. Українець показав результат 6.10 секунди, а його суперник американець – 6.58. Уже в півфіналі Болдирев зустрівся з росіянином Станіславом Кокоріним і виграв. А в головному протистоянні проти Реза Аліпуршаназандифара український спортсмен припустився помилки – фальстарт. Як результат – українець другий.

За словами Данила, засмутився навіть не через рівень нагороди, а що не зміг продемонструвати власних можливостей.



«Не знаю, чому я так «вистрелив». Будемо розбирати з тренером. Але це один із етапів кар'єри, і якщо ти бажаєш бути чемпіоном, то маєш постійно йти до кінця. Я обіцяю всім українським вболівальникам, своїм рідним і Спортивному комітету України, що я далі буду боротися й уже найближчим часом буде той чемпіон, який знову буде здобувати «золото», – пояснив Болдирев.

Данило каже, що його наступна головна мета – «золото» Олімпійських ігор, але попереду два чемпіонати світу і континентальні турніри.



Спортивна аеробіка



У фіналі українки показали четвертий результат, як і під час кваліфікації. Попереду Угорщина, Китай, перше місце посіла Росія.

Художня гімнастика



У художній гімнастиці українці залишилися без нагород. Олена Дьяченко так і не змогла пробитися до жодного фіналу. У вправі зі стрічкою вона була 14-а, а з булавами – 18-а. Вікторія Мазур потрапила до фіналу вправи з булавами з 5-го місця, але останній виступ українки судді оцінили нижче. Мазур посіла 8-е місце.

Підводний спорт

Українські «русалоньки» продовжують здобувати нагороди. На дистанції 100 метрів плавання в біластах Ірина Пікінер стала третьою, показавши час – 46.92 секунди.

«Я вчора не змогла на дистанції 50 метрів показати свій результат, це мене дуже засмутило і по-спортивному розізлило. Тому сьогодні виклалася на 100% і навіть більше. Це сльози щастя, бо я досі не вірю, що здобула для України нагороду. Але все ж таки було важкувато. Напередодні Всесвітніх Ігор ми змагалися на чемпіонаті Європи й почався спад. Але я задоволена своєю стометрівкою», – каже Ірина Пікінер.

Ще одна українка Ксенія Скрипель продемонструвала шостий результат. Першою стала представниця Угорщини Петра Сенансскі.

Ще одну «бронзу» здобула киянка Анастасія Антоняк на дистанції 400 метрів у ластах. До останніх 50 метрів українка лідирувала, але в результаті стала третьою.

«Не знаю, що відбулося на фініші. Дуже засмутилася, бо сподівалася, що буде нагорода іншого ґатунку. Але я обіцяю, що вже наступного року Анастасія Антоняк буде швидшою за всіх. І виграє у всіх китаянок, у всіх», – прокоментувала свій виступ Анастасія Антоняк.

Четвертою стала українка Юлія Чумак. «Я намагалася не дивитися на конкурентів. Старалася пливти на свою техніку. Робити все правильно – і від цього залежав результат. Трохи не вистачило на фініші, тож будемо працювати над цим», – прокоментувала Юлія.

Змагання з підводного спорту завершилися на Всесвітніх Іграх. Усього цей вид спорту приніс Україні 4 бронзові нагороди.

«Я думаю, що це одні з найуспішніших наших змагань. Наша підводна дівчача збірна показала все, що могла. І я дуже рада за всіх дівчат», – Анастасія Антоняк.



Тепер на рахунку України сім медалей: одна золота, одна срібна і п'ять бронзових. У командному заліку «синьо-жовті» посідають 11-е місце.

Сьогодні українські спортсмени змагатимуться за медалі в парашутному спорті, сумо і боулінгу.