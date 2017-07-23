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23 Липень 2017, Київ 17:14
Суспільство

«Я її виховував, гроші вкладав, а вона за Росію виступає» – тренер збірної України

Іллюстраційне фото

«Золото» і «бронза» в сумо, «срібло» в скелелазінні і знову бронзові «русалоньки». Україна в другий день змагань Всесвітніх Ігор, що тривають у Вроцлаві, здобула п'ять нагород і посіла 11-е місце в загальному заліку.

Парашутний спорт

Боротьба за «золото» в парашутному спорті триває вже другий день. Усього спортсмени виконують 12 стрибків, по три в чотирьох дисциплінах: дистанція, точність, швидкість і фрістайл. За словами єдиного представника України в цьому виді спорту Андрія Стального, його рідна дисципліна – «швидкість».

«Треба пролетіти в спеціальні ворота, розташовані на воді й на землі. Висотою 1,5 метра, курс довжиною 70 метрів і вигнутий на 75 градусів. Там є лазерні датчики, які й фіксують швидкість учасника», – пояснює Стальний.

У 5-у раунді киянин Андрій Стальний продемонстрував 28-й результат. 6-й стрибок (за два дні) переніс українця на 13-у сходинку. А за 7-й стрибок Андрія Стального оцінили третім місцем.

«Результат не найкращий, але непоганий. Враховуючи, що я змагаюсь із топовими спортсменами світу. Попереду ще три стрибки фрістайлу, тож продовжуємо боротися», – каже Стальний.​

Сумо

Українську збірну в сумо представляє дев'ять спортсменів. І саме в цьому виді спорту «синьо-жовті» здобули перше «золото». У ваговій категорії 65 кілограмів Світлана Тросюк стала першою. Хоча шлях був тернистим. У 1/62 зустріч тривала три хвилини, але українка змогла обійти росіянку Віру Коваль. Далі Тросюк перемогла спортсменку з Норвегії – Бугге Рікке Джуель. У півфіналі українка не залишила шансів японській сумоїстці Окутомі Юко. У фіналі боротьба проти спортсменки з Бразилії, хоча і змусила українських вболівальників хвилюватися, проте Тросюк стала першою.

«Я ще на такому ажіотажі, що не дуже розумію, що я – перша. Це вже треті мої Всесвітні Ігри. До цього часу я була постійно п’ятою. І ось, нарешті, таке бажане «золото», – прокоментувала Світлана Тросюк.

Ще одну нагороду сумоїстів, але «бронзову», здобула Марина Максименко у вазі до 80 кілограмів. Хоча в першій зустрічі українка програла Мізунума Хікару з Японії, проте вийшла до бронзової сутички і там знову зустрілася з цією суперницею.

«Трохи засмутилася, бо якби я перемогла в цієї японки ще в першому раунді, була б змога боротися за вищі нагороди. Вважаю, що не мій день був, бо мій – це, коли я перша», – прокоментувала свій виступ Максименко.

Справжньою битвою титанів стала зустріч українки Іванни Березовської та кримчанки, яка зараз виступає під російським прапором, Ольги Давидко у ваговій категорії понад 80 кілограмів. Перемога – за останньою. За словами тренера збірної України з сумо Сергія Коробка, змагатися зі своїми екс-спортсменами важко й образливо.

«Мені неприємно, що я її виховував, а тепер виступає вона за Росію. У нас немає важелів. Звертався до європейської федерації, що я на Давидко 100 тисяч доларів витратив. А нам: «Дякую! До побачення!». Відшкодуйте витрати. Але ні!», – прокоментував Коробко.

Іванна Березовська, незважаючи на програш екс-українці Ользі Давидко, змогла пробитися до зустрічі за «бронзу». Проте вона поступилася спортсменці з Таїланду Віпарат Вітутеазан. Тож українка – четверта.
Інші сумоїсти не змогли пробитися до півфіналів. На такі результати не очікували, каже тренер.

«Прогнози – це дуже невдячна справа. Я, наприклад, думав, що Максименко стане чемпіонкою. Це людський фактор. Сумо все ж таки вид спорту такий, що ти не можеш відігратися. Десь проґавив один рух – і все, прощавай нагорода. Та ж Марія Дрбоян була в чудовій формі, а вже в першому бої програла. Це спорт!», – прокоментував Сергій Коробко.

Скелелазіння

Донеччанин Данило Болдирев із легкістю пройшов кваліфікацію, не залишивши жодного шансу своїм суперникам. Після першого етапу український «Людина-Павук» був першим. На куражі пройшов і чвертьфінал. Українець показав результат 6.10 секунди, а його суперник американець – 6.58. Уже в півфіналі Болдирев зустрівся з росіянином Станіславом Кокоріним і виграв. А в головному протистоянні проти Реза Аліпуршаназандифара український спортсмен припустився помилки – фальстарт. Як результат – українець другий.

Данило Болдирев - срібний призер Всесвітніх Ігор у Вроцлаві
Данило Болдирев - срібний призер Всесвітніх Ігор у Вроцлаві

За словами Данила, засмутився навіть не через рівень нагороди, а що не зміг продемонструвати власних можливостей.

«Не знаю, чому я так «вистрелив». Будемо розбирати з тренером. Але це один із етапів кар'єри, і якщо ти бажаєш бути чемпіоном, то маєш постійно йти до кінця. Я обіцяю всім українським вболівальникам, своїм рідним і Спортивному комітету України, що я далі буду боротися й уже найближчим часом буде той чемпіон, який знову буде здобувати «золото», – пояснив Болдирев.

Данило каже, що його наступна головна мета – «золото» Олімпійських ігор, але попереду два чемпіонати світу і континентальні турніри.

Спортивна аеробіка

У фіналі українки показали четвертий результат, як і під час кваліфікації. Попереду Угорщина, Китай, перше місце посіла Росія.

Збірна України з аеробіки
Збірна України з аеробіки

Художня гімнастика

У художній гімнастиці українці залишилися без нагород. Олена Дьяченко так і не змогла пробитися до жодного фіналу. У вправі зі стрічкою вона була 14-а, а з булавами – 18-а. Вікторія Мазур потрапила до фіналу вправи з булавами з 5-го місця, але останній виступ українки судді оцінили нижче. Мазур посіла 8-е місце.

Вікторія Мазур на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві, 22 липня 2017 року
Вікторія Мазур на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві, 22 липня 2017 року

Підводний спорт

Українські «русалоньки» продовжують здобувати нагороди. На дистанції 100 метрів плавання в біластах Ірина Пікінер стала третьою, показавши час – 46.92 секунди.

«Я вчора не змогла на дистанції 50 метрів показати свій результат, це мене дуже засмутило і по-спортивному розізлило. Тому сьогодні виклалася на 100% і навіть більше. Це сльози щастя, бо я досі не вірю, що здобула для України нагороду. Але все ж таки було важкувато. Напередодні Всесвітніх Ігор ми змагалися на чемпіонаті Європи й почався спад. Але я задоволена своєю стометрівкою», – каже Ірина Пікінер.

Ірина Пікінер - бронзова призерка Всесвітніх Ігор у Вроцлаві
Ірина Пікінер - бронзова призерка Всесвітніх Ігор у Вроцлаві

Ще одна українка Ксенія Скрипель продемонструвала шостий результат. Першою стала представниця Угорщини Петра Сенансскі.

Ще одну «бронзу» здобула киянка Анастасія Антоняк на дистанції 400 метрів у ластах. До останніх 50 метрів українка лідирувала, але в результаті стала третьою.

«Не знаю, що відбулося на фініші. Дуже засмутилася, бо сподівалася, що буде нагорода іншого ґатунку. Але я обіцяю, що вже наступного року Анастасія Антоняк буде швидшою за всіх. І виграє у всіх китаянок, у всіх», – прокоментувала свій виступ Анастасія Антоняк.

Анастасія Антоняк здобула для України дві бронзові нагороди
Анастасія Антоняк здобула для України дві бронзові нагороди

Четвертою стала українка Юлія Чумак. «Я намагалася не дивитися на конкурентів. Старалася пливти на свою техніку. Робити все правильно – і від цього залежав результат. Трохи не вистачило на фініші, тож будемо працювати над цим», – прокоментувала Юлія.

Змагання з підводного спорту завершилися на Всесвітніх Іграх. Усього цей вид спорту приніс Україні 4 бронзові нагороди.

«Я думаю, що це одні з найуспішніших наших змагань. Наша підводна дівчача збірна показала все, що могла. І я дуже рада за всіх дівчат», – Анастасія Антоняк.

Тепер на рахунку України сім медалей: одна золота, одна срібна і п'ять бронзових. У командному заліку «синьо-жовті» посідають 11-е місце.

Сьогодні українські спортсмени змагатимуться за медалі в парашутному спорті, сумо і боулінгу.

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