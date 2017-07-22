«В індивідуальному запливі відчувала підтримку України» – бронзова призерка Всесвітніх ігор

У Вроцлаві тривають Всесвітні ігри – головні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту. У перший змагальний день 21 липня українська збірна перевіряла свої сили у 5-ти видах – парашутний та підводний спорт, боулінг, художня гімнастика та спортивна аеробіка. Щасливим виявився саме підводний спорт. Тут Україна здобула дві бронзові нагороди – на дистанції 50 метрів пірнання та 200 метрів плавання в ластах.

Парашутний спорт

Кольори України захищає єдиний представник – киянин Андрій Стальний. На його рахунку понад 4 тисяч стрибків. Також українець входить в топ-30 пілотів світу. У купольному пілотуванні, за результатами першого дня, Стальний став 27-м із 36 спортсменів. Попереду ще два змагальних дні та 4 раунди.

Боулінг

У 1/32 в одиночних змагання серед жінок за «синьо-жовтих» виступали дві киянки: Лілія Кононенко та чемпіонка Всесвітніх ігор-2013 року Дар'я Ковальова. Путівку до наступного етапу вибила Ковальова, і не без проблем. За словами батька Дарії Сергія Ковальова, перші дві партії підбирали кулі.

«Натирка» олії лягла не так, як вчора. Тепер жирніше. Ті кулі, які працювали вчора, сьогодні взагалі не працювали. Потрібно було кинути хоча б одну серйозну партію, і такою стала четверта. Після цього Даша змогла піднятися у турнірній таблиці і нарешті змогла знайти той самий настрій», – каже Ковальов.

Крім того, Сергій Ковальов відзначив, що на топові місця претендують близько 20 спортсменів, але у наступний етап пробилися лише 16.

Найбільше тренерський склад хвилювався за стан здоров'я українки, адже на змагання Дар'я Ковальова вийшла з травмованою рукою, пояснює батько.

«Через велике навантаження у неї розтягнення зв’язок у лікті – лікоть тенісиста. Ця травма постійно переслідує спортсмена. Але зараз у Даші – загострення. Дякуємо лікарю, що «закріпив» лікоть та дав ліки, але ми не знаємо, чи не завадить ця травма далі», – каже Ковальов.

Проте, травма все ж таки завадила. За словами спортсменки, рука почала боліти нестерпно, проте дівчина все одно намагалася боротися до останнього. У чвертьфіналі Ковальова обіграла колумбійку Рестріло, а у півфіналі зустрілася з легендарною американкою, своїм кумиром Келлі Кулік, яку обіграла на попередніх Всесвітніх іграх. У цьому році представниця США змогла взяти реванш.

У боротьбі за «бронзу» Ковальова поступилася. Проте увійшла до топової четвірки найкращих спортсменок світу у боулінгу. Вже 23 липня вона розпочне змагатися за нагороди у парному виступі.

Спортивна аеробіка

Українська збірна на дисципліні «аеростеп» у командному виступі пройшла кваліфікацію. Дар'я Суботіна, Дар'я Гуцалюк, Катерина Черкез, Оксана Брюзгіна, Олександра Подопригора (усі – Запорізька область), Олександра Мохорт (Житомирська область), Катерина Великодна (Сумська область) та Катерина Сачік (м.Київ) стали четвертими, набравши 17,700. Перша місце посіла збірна Китаю, далі Росія та Угорщина.

Своїм виступом українки задоволені. Кажуть: хоча і вірили у свої сили, та все ж такий результат приємно здивував.

«Ми виступили дуже добре, але будемо у фіналі намагатися бути ще кращими. Ми заслужили вихід з кваліфікації, тож дуже щасливі. Зараз нам тренер розкаже, які були помилки, і ми впевнені, що зможемо отримати вищу оцінку», – коментують українські спортсменки.

Підводний спорт

Дві нагороди з чотирьох можливих. Саме представниці підводного спорту поклали першими нагороди у кошик збірної України на Всесвітніх іграх. Спочатку на дистанції 50 метрів пірнання харків'янка Катерина Дєлова здобула «бронзу», показавши результат 16.46. І це її перша нагорода за 12 років. «Золото» та «срібло» здобули кореянки Джан Йє Сол та Кім Гейн.

«Все настільки відбулося швидко, що я не одразу зрозуміла, що здобула «бронзу». Лише коли була на фініші, побачила результат і дуже зраділа. Своїм часом – 16.46 – задоволена. Це завдяки роботі моїх тренерів та підтримці батьків, чоловіка і українських вболівальників», – каже Дєлова.

«Це успішний результат. Це вже наші четверті Всесвітні ігри, але лише перша нагорода. При цьому ми були і чемпіонами світу, і Європи, але ось на іграх не вдавалося вигравати. Я сподіваюсь, що наш медальний залік підтримають і інші види спорту, тож у кошику України буде більше нагород», – каже тренер Катерини Андрій Ляшенко.

На дистанції 50 метрів плавання в біластах спортсменка з Кривого Рогу Ірина Пікінер стала четвертою. Її результат – 21.65

Ще одну «бронзу» здобула киянка Анастасія Антоняк на дистанції 200 метрів плавання в ластах. Попереду дві представниці Росії – Валерія Барановська та Катерина Міхайлюшкіна.

«Я щаслива, що змогла показати такий результат, адже це мій найкращий час у цій дисципліні. Але попереду ще естафета 4х100 метрів. Звичайно, у командному запливі мені легше, адже всі підтримують один одного. Але в індивідуальному – я відчувала підтримку всієї країни. Дякую кожному вболівальникові», – прокоментувала Антоняк.

Але в індивідуальному запливі українки стали сьомими. Киянки Світлана Жукова та Анастасія Антоняк, сєвєродонеччанка Валентина Рєзнік та харків'янка Катерина Дєлова показали результат 2:41.68.

«Дівчата, які вибороли нагороди, звичайно, трохи втомилися, проте зарядилися на перемоги. На жаль, не вдалося. Можливо, хвилювалися дуже. Але готові були!», – прокоментувала виступ Світлана Жукова.

Тренер Андрій Ляшенко також запевняє, що кожна з дівчат може виступати щонайменше на 1 секунду швидше, а, отже, і місце було б вище.

«У нас відбувається зміна поколінь. Одна з дівчат з минулого складу тепер – суддя змагань. Більш досвідчені дівчата завершили кар'єру, молоді лише розпочинають свій шлях на міжнародних змаганнях. Наприклад, сєвєродонеччанка – 16-тирічна Валентина Рєзнік – показала свій найкращий результат. Я вважаю, що це дуже вдала робота її і тренера. Взагалі, вона – молодчинка!».

Художня гімнастика



У вправах з м'ячем та обручем до фіналу пробилася лише 22-річна киянка Вікторія Мазур, Олена Дяченко стала 15-ю та 19-ю відповідно.

За словами спортсменки, у фіналі вона продемонструвала все, що запланувала, проте судді виступ оцінили інакше. У вправах з обручем Вікторія Мазур стала сьомою, маючи 14.650, а у вправах з м'ячем – шоста. Її результат 15.550.

Сьогодні українські грації змагатимуться у вправах зі стрічкою та булавами.

Також у другий змагальний день збірна України виступатиме у парашутному спорті, спортивній аеробіці, скелелазінні, підводному спорті та сумо.

Всесвітні ігри триватимуть до 30 липня у Вроцлаві.