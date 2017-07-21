На Всесвітніх іграх у Вроцлаві Україна здобула дві «бронзи»

На Всесвітніх іграх, спортивних змаганнях, що відбуваються в польському Вроцлаві, українські спортсменки здобули перші нагороди – дві бронзові медалі, повідомляє спеціальний кореспондент Радіо Свобода.

Обидві завоювали представниці підводного спорту.

У плаванні в ластах на дистанції 200 метрів Анастасія Антоняк стала третьою. Її результат 1.28:76.

«Я щаслива, що змогла показати такий результат, адже це мій найкращий час у цій дисципліні. Але попереду ще естафета 4х100 метрів. Звичайно, у командному запливі мені легше, адже всі підтримують один одного. Але в індивідуальному – я відчувала підтримку всієї країни. Дякую кожному вболівальникові», – прокоментувала Антоняк.

Перед тим першу нагороду, в підводному плаванні на дистанції 50 метрів, українка Катерина Дєлова продемонструвала результат 16.46 і теж здобула «бронзу».

Спортсменка сказала Радіо Свобода, що результатом задоволена, адже це її перша нагорода на Всесвітніх іграх за 12 років.

«Все настільки відбулося швидко, що я не одразу зрозуміла, що здобула «бронзу». Лише коли була на фініші, побачила результат і дуже зраділа. Своїм часом – 16.46 – задоволена. Це завдяки роботі моїх тренерів та підтримці батьків, чоловіка і українських вболівальників», – каже Дєлова.

Всесвітні ігри тривають у Вроцлаві з 20 липня. Церемонія закриття відбудеться 30 липня. Україна представлена у 20 видах спорту.