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20 июля в польском Вроцлаве состоялась церемония открытия десятых Всемирных игр – это главные соревнования четырехлетия по неолимпийским видам спорта. Украина принимает участие во Всемирных играх с 1993 года, но свой лучший результат показала в 2009 году, когда завоевала 33 медали, из них 11 золотых. На соревнованиях во Вроцлаве украинская сборная выступит в 20 видах спорта. В ее активе – 80 лицензий. Среди «сине-желтой» сборной – 9 представителей Донбасса.

Скалолазание, подводный спорт, пауэрлифтинг, джиу-джитсу, сумо и кикбоксинг – это 6 видов спорта на Всемирных играх во Вроцлаве, во время которых болельщики из Луганской и Донецкой областей будут держать кулачки за «своих».

Уже в первый соревновательный день, 21 июля, свои силы попробуют представительницы подводного плавания. Среди них и самая юная спортсменка – шестнадцатилетняя северодончанка Валентина Резник. Представительница Луганской области будет участвовать в эстафете 4х100 метров.

В субботу, 22 июля, за золотые награды в скалолазании побореться дончанин Даниил Болдырев. Среди достижений спортсмена – «золото» на чемпионате мира 2014 года, «серебро» на континентальном первенстве в 2015 и третье место на Кубке мира в прошлом году. А также мировой рекорд, который не могут улучшить соперники уже три года.

На этой неделе Даниил Болдырев завоевал «серебро» на чемпионате Европы. Говорит, хотя между соревнованиями небольшой промежуток времени, этого хватило, чтобы восстановиться.

Я восстановил силы и приобрел огромный опыт так, как мы тренировались в горах. Я – в отличной форме и боевой готовности

«Там были действительно очень тяжелые погодные условия. И у меня получилась очень серьезная спарринг-сетка. Сильнее, чем у других представителей, которые стояли на пьедестале. Первые два дня было, конечно, тяжело, но потом все стало на свои места. Это – все же часть процесса. От него уйти и его надо принимать таким, какой он есть. Я восстановил силы и приобрел огромный опыт так, как мы тренировались в горах. Я – в отличной форме и боевой готовности», – говорит Даниил Болдырев.

Уже в 2020 году в Токио скалолазание впервые будет в программе Олимпийских игр. Но это никак не влияет на настрой на Всемирных играх, говорит Даниил.

Хочется в Польше продемонстрировать всему миру, что скалолазание – вид спорта мощный и очень зрелищный

«Нет никаких мыслей, чтобы вот именно из-за этого кого-то удивить. В принципе, мои регалии говорят за меня. Я просто наслаждаюсь процессом. Надеюсь, что это не будет высокомерно сказано, но хочется в Польше продемонстрировать всему миру, что скалолазание – вид спорта мощный и очень зрелищный. Я надеюсь, что я со своим тренером это докажу», – прокомментировал Даниил.

Также 22 июля начнутся соревнования по сумо. Здесь выступит луганская спортсменка, а теперь выступающая за Харьковскую область, Мария Дрбоян в весовой категории 80+. Среди титулов спортсменки – чемпионка мира 2014 года, серебряная призерка светового первенства 2016 года, а также обладательница Кубка мира прошлого года. Также за Марию Дрбоян можно болеть и 23 июля, когда состоятся соревнования в абсолютной весовой категории.

25 и 26 июля Донбасс будет поддерживать пауэрлифтеров. Сразу 4 спортсмена из Луганской и Донецкой области выступят в этом виде спорта. В средней весовой категории – чемпион Европы и мира 2016 года Владимир Рысев (Луганская область); тяжелой – чемпион мира Дмитрий Семененко (Луганская область), супертяжелая категория – Алексей Бычков и бронзовый призер мирового первенства и чемпион Европы 2016 года Алексей Рокочий (оба – Донецкая область).

Чемпион мира по пауэрлифтингу в 2016 году Алексей Бычков загадывать о медалях, а тем более весе, который сможет «покорить», отказывается. Говорит: дело неблагодарное. Будет стараться приложить массу усилий, а вот что получится в итоге уже покажут выступления во Вроцлаве. Да и борьба на Всемирных играх за призовые места будет нешуточная, рассказывает спортсмен.

Выиграть Всемирные игры в два раза сложнее, чем чемпионат мира

«Выиграть Всемирные игры в два раза сложнее, чем чемпионат мира. Моя категория до 120 килограмм объединена с супертяжелой категорией. Это по 5 лучших спортсменов в каждом весе. Там очень много сильных спортсменов. Какой вес смогу поднять? Не будем загадывать. Все, что подниму, все – мое», – говорит Алексей.

Единственная представительница Донбасса в кикбоксинге Наталья Мартюхина выступит в весовой категории 60 килограмм. Уже 21 июля у спортсменки заканчивается второй тренировочный сбор. На первом работали над общей физической подготовкой, говорит спортсменка, теперь же – спарринги. По словам Натальи, настрой боевой, хотя и понимает, что легких побед во Вроцлаве не будет.

Все спортсмены будут подготовлены физически примерно одинаково. А вот кто настроитьcя лучше психологически, тот и выиграет. Я же настроена: каждый бой как последний

«Там соперницы – лучшие со всего мира. И победа в любом из боев будет значимой. Хотя все зависит именно от настроя. Все спортсмены будут подготовлены физически примерно одинаково. А вот кто настроитьcя лучше психологически, тот и выиграет. Я же настроена: каждый бой как последний. Нужно максимально выложиться», – говорит Мартюхина.

А вот 29 июля Донбасс будет держать кулаки за единственного представителя в джиу-джитсу и действующего чемпиона Всемирных игр Ивана Настенко.

Думаю, будет парочка сюрпризом на этих играх!

«С прошлых Всемирных игр почти все спортсмены поменялись. Остался только я. Теперь ребята помоложе и уже в процессе подготовке к играм было видно, что они подстраиваются под меня. Ведут тактическую работу. Ну и мы тоже не стоим на месте – меняемся. Думаю, будет парочка сюрпризом на этих играх!», – говорит Иван Настенко.

Также Иван Настенко, для которого эти Всемирные игры будут третьими, отметил, что соревнования именно в Польше очень удобны украинским спортсменам.

«Первые игры, на которых я был, проходили в Тайване. Вторые – в Колумбии. Долгий перелет, климат совершенно другой, по сравнению с тем, к которому мы привыкли. Все эти смены и часового пояса, и климатического, они влияют на состояние спортсмена. А здесь и близко, и климат практически родной. Быстро добрались, отдыхаем и настраиваемся на соревнования», – говорит Иван Настенко.

Всемирные игры продлятся с 20 по 30 июля во Вроцлаве. Всего в соревнованиях примут участие более трех тысяч спортсменов из 111 стран.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)