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22 Липень 2017, Київ 08:12
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Якщо Путін розверне широкомасштабну війну, то боронитимуть Україну добровольці – Касьянов

Якщо Путін розверне широкомасштабну війну, то боронитимуть Україну добровольці – Касьянов
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Будь-коли у найближчі місяці можлива активізація війни на Донбасі. Це стверджував в інтерв’ю Радіо Свобода волонтер Юрій Касьянов. На його погляд, із наближенням навесні наступного року президентських виборів у Росії Володимирові Путіну потрібен козир для електорату. В умовах економічної кризи й технологічного занепаду Росії таким козирем може бути лише посилення війни. Касьянов наголошує на тому, що український народ має бути готовий дати відсіч. Волонтер не вбачає такої готовності у влади, а покладає надію на (за його визначенням) пасіонарну частину суспільства. Ту, яка 2014-го першою пішла на фронт і допомагала створювати українське військо. Тих добровольців і волонтерів, хто вже тоді показав Путіну, що ціна масштабної агресії проти України може бути критичною для Кремля.

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