Президент Молдови не виявив на військовій базі проблем, про які твердила преса Росії

Президент Молдови Ігор Додон після відвідин однієї з військових баз у країні заявив, що не виявив там порушень чи дій, про які раніше твердила преса в Росії.

Як сказав він на брифінгу після поїздки на військовий полігон Бульбоаке, попри спекуляції останнього часу про можливу дестабілізацію становища через якісь дії на тому полігоні, там «усе йде за планом».

Додон, що дотримується проросійських позицій, підтвердив, що там триває ремонт казарм та інфраструктури, але ніяких іноземних солдатів на полігоні немає і ніякого нового будівництва не ведеться.

Попередніми днями російські засоби інформації твердили, ніби на полігоні Бульбоаке військові США будуть нові об’єкти.

А віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Рогозін, який також є спецпредставником Москви у зв’язках із сепаратистським Придністров’ям і якого проєвропейський уряд Молдови нещодавно оголосив персоною нон-ґрата, також стверджував, що військові США починають на цьому полігоні навчання молдовських спецпризначенців і диверсантів на випадок нового збройного конфлікту з Тирасполем.

Міністерство оборони Молдови вже спростовувало ці твердження й уточнювало, що йдеться про здійснення старого плану ремонту об’єктів полігону, започаткованого ще п’ять років тому, за ґрантом, наданим тоді США в рамках міжнародної програми регіональної миротворчості тодішньої «Групи восьми» від 2004 року.

Цей ґрант на модернізацію бази Бульбоаке на суму в 1 мільйон 600 тисяч доларів Кишинів отримав за фінансованою США Глобальною ініціативою миротворчих операцій у рамках згаданої програми ще 2012 року. На цій базі навчаються молдовські миротворці, що беруть участь у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН.