Додон просить Росія не запроваджувати санкції проти Молдови через Рогозіна

Президент Молдови Ігор Додон попросить Росію не запроваджувати санкції проти Кишинева через оголошення російського віце-прем’єра Дмитра Рогозіна персоною нон-ґрата.

«Від можливих торгових і міграційних санкцій будуть страждати не міністри і депутати правлячої групи, а прості молдовські громадяни, які ні в чому не винні.», – мовиться у повідомленні, опублікованому на сторінці Додона у Facebook після його зустрічі з Рогозіним.

«Усвідомивши безпрецедентну грубу і нічим не аргументовану з точки зору дипломатичних норм, агресивну політику молдавського уряду, закликаю наших російських партнерів проявити мудрість, не піддаватися на очевидні провокації молдовських тимчасових правителів і продовжити той позитив порядку денного, який ми узгодили з президентом Російської Федерації Володимиро Володимировичем Путіним і почали втілювати на ділі з початок цього року», – зазначив Ігор Додон.

У суботу віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Рогозін провів переговори з президентом Молдови Ігорем Додоном у Тегерані, де обоє були присутні на церемонії інавгурації президента Ірану Хасана Роугані.

28 липня Рогозін спробував відвідати Придністров’я для участі в церемонії, присвяченій 25-річчю так званої «миротворчої операції» Росії. Однак Румунія відмовилася дозволити літаку із Рогозіним, який перебуває під санкціями ЄС через його роль в конфлікті на сході України, увійти у свій повітряний простір.

У Молдові назвали святкування 29 липня в Придністров’ї провокаційним, тому що Кишинів неодноразово просив Москву відкликати 1500 своїх військовослужбовців з території Молдови і замінити їх міжнародними спостерігачами.

У молдовському уряді заявили про суперечливі публічні заяви Рогозіна про Молдову, її народ та керівництво, висловлені 28 липня, після інциденту з Румунією, оголосивши відтак його 2 серпня персоною нон-ґрата.

Самопроголошеної «незалежності» переважно російськомовного регіону Придністров’я від Молдови 1990 року не визнав ніхто у світі.

Упродовж 1992-93 років тривала коротка війна між молдовськими військами і сепаратистами Придністров’я, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.