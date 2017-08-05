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05 Серпень 2017, Київ 18:15
Новини | Міжнародні

Додон просить Росія не запроваджувати санкції проти Молдови через Рогозіна

Дмитро Рогозін (Л) та Ігор Додон (архівне фото)

Президент Молдови Ігор Додон попросить Росію не запроваджувати санкції проти Кишинева через оголошення російського віце-прем’єра Дмитра Рогозіна персоною нон-ґрата.

«Від можливих торгових і міграційних санкцій будуть страждати не міністри і депутати правлячої групи, а прості молдовські громадяни, які ні в чому не винні.», – мовиться у повідомленні, опублікованому на сторінці Додона у Facebook після його зустрічі з Рогозіним.

«Усвідомивши безпрецедентну грубу і нічим не аргументовану з точки зору дипломатичних норм, агресивну політику молдавського уряду, закликаю наших російських партнерів проявити мудрість, не піддаватися на очевидні провокації молдовських тимчасових правителів і продовжити той позитив порядку денного, який ми узгодили з президентом Російської Федерації Володимиро Володимировичем Путіним і почали втілювати на ділі з початок цього року», – зазначив Ігор Додон.

У суботу віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Рогозін провів переговори з президентом Молдови Ігорем Додоном у Тегерані, де обоє були присутні на церемонії інавгурації президента Ірану Хасана Роугані.

28 липня Рогозін спробував відвідати Придністров’я для участі в церемонії, присвяченій 25-річчю так званої «миротворчої операції» Росії. Однак Румунія відмовилася дозволити літаку із Рогозіним, який перебуває під санкціями ЄС через його роль в конфлікті на сході України, увійти у свій повітряний простір.

У Молдові назвали святкування 29 липня в Придністров’ї провокаційним, тому що Кишинів неодноразово просив Москву відкликати 1500 своїх військовослужбовців з території Молдови і замінити їх міжнародними спостерігачами.

У молдовському уряді заявили про суперечливі публічні заяви Рогозіна про Молдову, її народ та керівництво, висловлені 28 липня, після інциденту з Румунією, оголосивши відтак його 2 серпня персоною нон-ґрата.

Самопроголошеної «незалежності» переважно російськомовного регіону Придністров’я від Молдови 1990 року не визнав ніхто у світі.

Упродовж 1992-93 років тривала коротка війна між молдовськими військами і сепаратистами Придністров’я, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

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