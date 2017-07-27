Суд у Молдові визнав неконституційними плани Додона щодо референдуму

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним президентський указ щодо проведення референдуму про розширення повноважень глави держави.

Таке рішення суд ухвалив 27 липня, заявивши, що питання, які виносяться на референдум, «перебувають поза повноваженнями президента».

Проросійський президент Молдови Ігор Додон підписав відповідний указ у кінці березня.

Документ передбачає проведення 24 вересня загальнонаціонального референдуму щодо того, чи має президент Молдови право розпустити парламент і призначити дочасні вибори.

На референдумі виборцям пропонується також висловитися щодо необхідності скорочення кількості депутатів зі 101 до 71.

Ліберальна партія Молдови оскаржила указ президента, назвавши його неконституційним.