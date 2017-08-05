Віце-прем’єр Росії Рогозін, оголошений персоною нон-ґрата у Молдові, зустрівся з Додоном у Тегерані

Віце-прем’єр-міністр Росії Дмитро Рогозін провів переговори з президентом Молдови Ігорем Додоном у Тегерані, де обоє були присутні на церемонії інавгурації президента Ірану Хасана Роугані.

«У посольстві Росії в Ірані відбулися переговори з президентом Молдови Ігорем Додон», – написав Рогозін на сторінці у Twitter, розмістивши відповідну фотографію.

Деталей зустрічі Рогозін, який є спецпосланцем Володимира Путіна з врегулювання конфлікту в сепаратистському регіоні Молдови Придністров’я, не вказав.

Водночас Ігор Додон раніше заявив журналістам, що йтиметься про недавнє рішення молдовського уряду оголосити Рогозіна персоною нон-ґрата.

28 липня Рогозін спробував відвідати Придністров’я для участі в церемонії, присвяченій 25-річчю так званої «миротворчої операції» Росії. Однак Румунія відмовилася дозволити літаку із Рогозіним, який перебуває під санкціями ЄС через його роль в конфлікті на сході України, увійти у свій повітряний простір.

У Молдові назвали святкування 29 липня в Придністров’ї провокаційним, тому що Кишинів неодноразово просив Москву відкликати 1500 своїх військовослужбовців з території Молдови і замінити їх міжнародними спостерігачами.

У молдовському уряді заявили про суперечливі публічні заяви Рогозіна про Молдову, її народ та керівництво, висловлені 28 липня, після інциденту з Румунією, оголосивши відтак його 2 серпня персоною нон-ґрата.

Самопроголошеної «незалежності» переважно російськомовного регіону Придністров’я від Молдови 1990 року не визнав ніхто у світі.

Упродовж 1992-93 років тривала коротка війна між молдовськими військами і сепаратистами Придністров’я, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.