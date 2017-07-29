Розворот літака з Рогозіним і танець Додона. Санкції ЄС вдарили по соратнику Путіна

(Рубрика «Точка зору»)

Розворот літака, на якому перебував російський віце-прем’єр Дмитро Рогозін, в Москві іронічно порівнюють із розворотом, який був здійснений лайнером колишнього російського прем’єр-міністра Євгенія Примакова в небі над Атлантикою. Примаков, один з ініціаторів повернення Росії до радянського реваншизму і антизахідної зовнішньої політики, наказав розвернути літак після того, як дізнався про початок операції НАТО проти режиму Слободана Мілошевича. Божевільний маневр став одним із символів краху надій на зміни в Росії. Вже незабаром президент Борис Єльцин піде з політики, а чекіст Володимир Путін переможе чекіста Примакова в конкурсі на краще забезпечення інтересів ФСБ.

Але Примаков розвертав літак над Атлантикою за власним рішенням. А Рогозіну довелося повертатися додому після того, як Румунія заборонила рейсовому літаку з небажаним пасажиром на борту заходити в її повітряний простір для прольоту до сусідньої Молдови. Через Україну Рогозін, ясна річ, не літає. Раніше йому – незважаючи на перебування у списку санкцій Європейського союзу – вдавалося відвідувати країну, «куратором» якої він вважається в Кремлі. Але цього разу в Бухаресті вирішили не робити Рогозіну такого подарунка. І зрозуміло чому. Російський чиновник збирався з помпою відзначати в Бендерах... 25-річчя фактичної окупації Придністров’я, названої, звичайно, «миротворчою операцією». У Румунії без зайвих слів погодилися з позицією уряду і парламенту Молдови, які розцінили це «свято» як глузування над суверенітетом країни і її територіальною цілісністю.

Танець під балалайку Рогозіна

Рогозін після повернення в Москву в нахабній формі погрожує керівництву Румунії помстою, при цьому, за прикладом свого начальника Володимира Путіна, прикривається турботою про жінок і дітей, пасажирів рейсового літака, життя яких нібито опинилися в небезпеці через рішення Бухареста. При цьому думка про те, що не потрібно лізти в салони пасажирських лайнерів, коли перебуваєш під санкціями, навіть не з’являється у Рогозіна в голові. Жінки і діти повинні були послужити для соратника Путіна живим щитом, за допомогою якого він повинен був пробратися в Молдову і відзначити день окупанта. Просто цього разу не вийшло.

Сумно, що на боці окупанта виявився діючий президент Молдови. Саме Ігор Додон запросив Рогозіна до Молдови і збирався разом з ним їхати до Придністров’я і обніматися на сумнівному святі з главою окупаційної адміністрації Вадимом Красносельським. Після того, як антидержавний план Додона був зірваний спільними зусиллями Молдови і Румунії, президент пригрозив власній країні... масовими протестами і пообіцяв поїхати в Бендери вже без Рогозіна – і це при тому, що Красносельський ясно дав зрозуміти, що ні про яке відновлення територіальної цілісності Молдови мови бути не може.

Але коли два президенти – легітимний і маріонетковий – разом танцюють під балалайку Рогозіна, російському чиновнику можна навіть не прилітати. Танець відбудеться за будь-якої погоди.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції