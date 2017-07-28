Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
28 Липень 2017, Київ 23:40
Новини | Міжнародні

Росія висловила протест Румунії, Рогозін назвав її владу «гадами»

Протест проти приїзду Дмитра Рогозіна, Кишинів, 28 липня 2017 року

Москва висловила протест Румунії, яка заборонила проліт через її повітряний простір пасажирського літака, на облавку якого перебував віце-прем’єр Росії Дмитро Рогозін.

У повідомленні МЗС Росії мовиться, що у Москві розцінюють інцидент як «свідому провокацію, що завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам».

Рогозін у Twitter назвав румунську владу «гадами», які піддали небезпеці життя пасажирів рейсового літака, що летів з Москви до Кишинева.

У Міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили, що літаку з Рогозіним не дали дозволу на політ у повітряному просторі країни.

Російський віце-прем’єр летів на зустріч з президентом Молдови Ігорем Додоном. В аеропорту Кишинева, де повинен був приземлитися рейс, пройшла акція протесту проти візиту Дмитра Рогозіна.

20 липня Молдова виступила проти того, щоб російський віце-прем’єр прилетів до Кишинева і Тирасполя на літаку Військово-повітряних сил Росії. Рогозін заявив, що має намір прилетіти незважаючи на заборону.

27 липня влада Молдови заборонила в’їзд у країну депутату Держдуми Росії Павлу Шперову і групі російських артистів. Їх затримали в аеропорту Кишинева і відправили назад до Росії. Влада Молдови пояснила заборону тим, що росіяни не змогли аргументувати мети візиту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG