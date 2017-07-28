Росія висловила протест Румунії, Рогозін назвав її владу «гадами»

Москва висловила протест Румунії, яка заборонила проліт через її повітряний простір пасажирського літака, на облавку якого перебував віце-прем’єр Росії Дмитро Рогозін.

У повідомленні МЗС Росії мовиться, що у Москві розцінюють інцидент як «свідому провокацію, що завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам».

Рогозін у Twitter назвав румунську владу «гадами», які піддали небезпеці життя пасажирів рейсового літака, що летів з Москви до Кишинева.

У Міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили, що літаку з Рогозіним не дали дозволу на політ у повітряному просторі країни.

Російський віце-прем’єр летів на зустріч з президентом Молдови Ігорем Додоном. В аеропорту Кишинева, де повинен був приземлитися рейс, пройшла акція протесту проти візиту Дмитра Рогозіна.

20 липня Молдова виступила проти того, щоб російський віце-прем’єр прилетів до Кишинева і Тирасполя на літаку Військово-повітряних сил Росії. Рогозін заявив, що має намір прилетіти незважаючи на заборону.

27 липня влада Молдови заборонила в’їзд у країну депутату Держдуми Росії Павлу Шперову і групі російських артистів. Їх затримали в аеропорту Кишинева і відправили назад до Росії. Влада Молдови пояснила заборону тим, що росіяни не змогли аргументувати мети візиту.