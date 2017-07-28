Румунія не пустила літак з російським прем’єром Рогозіним

Рейсовий пасажирський літак авіакомпанії S7 з віце-прем’єром Росії Дмитром Рогозіним на борту, який прямував до Молдови на зустріч з президентом Ігорем Додоном, Румунія не пропустила у свій повітряний простір. Після розвороту літак був змушений піти на запасний аеропорт у Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили, що літаку з Рогозіним не дали дозволу на політ у повітряному просторі країни. В аеропорту Кишинева, де повинен був приземлитися рейс, пройшла акція протесту проти візиту Дмитра Рогозіна, повідомляє портал «Press обозрение».

20 липня Молдова виступила проти того, щоб російський віце-прем’єр прилетів до Кишинева і Тирасполя на літаку Військово-повітряних сил Росії. Рогозін заявив, що має намір прилетіти незважаючи на заборону.

27 липня влада Молдови заборонила в’їзд у країну депутату Держдуми Росії Павлу Шперову і групі російських артистів. Їх затримали в аеропорту Кишинева і відправили назад до Росії. Влада Молдови пояснила заборону тим, що росіяни не змогли аргументувати мети візиту.