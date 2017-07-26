Суд у Молдові оголосить рішення щодо референдуму про розширення повноважень президента

У Молдові Конституційний суд анонсував, що 27 липня повідомить рішення щодо президентського указу із закликом до проведення референдуму про розширення повноважень глави держави.

Суд розпочав дискусію 26 липня.

Проросійський президент Молдови Ігор Додон підписав цей указ вкінці березня.

В указі президента міститься заклик до проведення 24 вересня загальнонаціонального референдуму щодо того, чи має президент Молдови право розпустити парламент і призначити дочасні вибори.

На референдумі виборцям пропонується також висловитися щодо необхідності скорочення кількості депутатів зі 101 до 71.

Ліберальна партія Молдови оскаржує указ президента, називаючи його неконституційним.