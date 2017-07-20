Президент Молдови підписав суперечливий закон про мішану виборчу систему

Президент Молдови Ігор Додон підписав закон про перехід на мішану виборчу систему, який парламент країни ухвалив лише кілька годин тому.

«Упевнений, що відкрита нова сторінка в історії Молдови», – написав він із цього приводу у фейсбуці.

За деякими повідомленнями, досі в історії Молдови жоден закон не був підписаний просто в день ухвалення.

Раніше в четвер парламент Молдови ухвалив цей закон у другому читанні і в цілому. Це відбулося за короткий час, без внесення і розгляду поправок і без обговорення.

При цьому залу парламенту залишили депутати трьох із чотирьох опозиційних партій, але їм не вдалося зірвати кворуму.

Голосування відбулося під супровід акцій протесту опозиції, яка стверджує, що ухвалення реформи суперечить рекомендаціям Венеційської комісії Ради Європи. Там не рекомендували ухвалювати цей закон, якщо щодо нього не буде консенсусу політичних сил.

Владна нині Демократична партія Молдови спершу пропонувала виборчу реформу з повною відмовою від пропорційної системи виборів за партійними списками і переходом на мажоритарні вибори в одномандатних округах. Опозиція виступила проти, вважаючи, що це пішло б на користь саме владній партії.

Нинішня версія передбачає обрання половини складу однопалатного парламенту за партійними списками і половини в одномандатних округах в один тур. Такий варіант підтримала й опозиційна Соціалістична партія, вихідцем із якої є проросійський президент Ігор Додон, запеклий політичний супротивник проєвропейських демократів.