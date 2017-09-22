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В группировке «ЛНР» заявили о желании открыть пункт пропуска в районе города Счастье. По словам боевиков, такое предложение высоко оценили представители миссии ОБСЕ, а также гуманитарные организации, работающие в регионе. Кроме этого, согласно заявлению боевиков, открытие КПВВ в Счастье поддержала и Луганская областная военно-гражданская администрация. Однако власть подконтрольных правительству районов эту информацию опровергла, заявив, что открытие пункта пропуска в Счастье может привести к большим проблемам.

Предложение открыть пункт пропуска в районе города Счастье было озвучено на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 20 сентября. Об этом заявил так называемый представитель группировки «ЛНР» на переговорах Владислав Дейнего. По его словам, это предложение поддерживается всеми гуманитарными организациями, которые ведут деятельность на территории, подконтрольной группировке. К тому же, он заявил, что это решение поддержала и Луганская областная военно-гражданская администрация.

Предложение получило поддержку и военно-гражданской администрации Луганской области

«Предложение получило поддержку и военно-гражданской администрации Луганской области, что для меня явилось несколько неожиданным. С их стороны тоже есть поддержка в вопросе открытия пункта пропуска в Счастье. Поэтому я надеюсь, что вопрос будет решен положительно и без задержек», – заявил Владислав Дейнего.

В Счастье находится Луганская ТЭС, которая может быть захвачена, если открыть пункт пропуска – Юрий Клименко

Однако в областной военно-гражданской администрации заявления Владислава Дейнего называют ложью. Как рассказал заместитель руководителя администрации Юрий Клименко, они выступают против открытия пункта пропуска возле города Счастье, так как это – стратегически важный населенный пункт. В частности, там находится Луганская ТЭС, которая сейчас является единственным источником электроэнергии в регионе. В случае открытия КПВВ там нужно будет провести разминирование моста и прилегающих территорий, что негативно скажется на обороноспособности на этом участке.

Террористы могут получить энергетический рычаг и влиять на решения, как на территории области, так и на территории Украины

«Если будет открыт транспортный переход в районе города Счастье, то есть риск захвата Луганской ТЭС. И тогда террористы могут получить энергетический рычаг и влиять на решения, как на территории области, так и на территории Украины», – рассказал Юрий Клименко.

Также чиновник напомнил, что в регионе уже есть готовый к работе пункт пропуска в районе города Золотое. Его полностью оборудовали и даже на какое-то время открыли с украинской стороны еще в марте 2016 года. Но боевики так и не начали пропускать там людей, несмотря на то, что договоренности об открытии пункта пропуска в том районе были достигнуты в январе 2016 года и озвучены представителем миссии ОБСЕ Мартином Сайдиком.

В Луганской области сейчас работает только один пункт пропуска – пешеходный КПВВ в Станице Луганской. Договориться об открытии автомобильного пункта пропуска у сторон не получается.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)