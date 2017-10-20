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20 октября Украина предприняла очередную попытку открыть КПВВ «Золотое». Но вновь безрезультатно. Контролируемые Россией боевики и на этот раз не стали пропускать людей через свой блокпост. Из-за этого несколько человек, которые пытались пересечь линию разграничения, вынуждены были почти 5 часов простоять в «серой зоне» и вернуться назад. Стороны конфликта в сложившейся ситуации обвиняют друг друга. Украинская сторона заявляет, что боевики сорвали открытие пункта пропуска. Последние, в свою очередь, обвиняют Украину в провокации.

​С украинской стороны пункт пропуска заработал в 7:00 утра. Пограничники и фискалы заняли свои рабочие места, чтобы начать пропуск людей. В 9:15 КПВВ с украинской стороны пересекли двое пенсионеров и отправились в сторону неподконтрольной территории. Через два часа пограничники пропустили через пункт пропуска и молодую женщину. Вскоре представители миссии ОБСЕ, патрули которой находились по обе стороны линии разграничения, рассказали, что перешедших через КПВВ людей боевики не пропускают через свой блокпост.

После практически 5 часов ожидания в «серой зоне», пенсионеры вернулись назад. 66-летняя Надежда и 80-летний Владимир рассказали, что им даже не разрешили приблизиться к блокпосту боевиков – их остановили на расстоянии. Пенсионеры пытались уговорить «сепаратистов» пропустить их, ссылая на свой возраст. Но это не подействовало.

Мы говорили, что назад не пойдем. Мне ж уже 80 лет! Что ж вы издеваетесь, не пускаете?

«Начальник подошел и сказал нет. А мы говорили, что все равно назад не пойдем. Мне ж уже 80 лет! Что ж вы издеваетесь, не пускаете? Если я вас пущу, меня уволят с работы – вот так он ответил. В конечном итоге от ворот поворот», – рассказал пенсионер Владимир.

Также пенсионеры рассказали, что встретившие их боевики-«казаки» заявили, что вообще не собираются открывать пункт пропуска в том районе.

Группировка «ЛНР» заранее была не согласна с открытием «Золотого», мотивируя это «несогласованными техническими моментами», и в день открытия назвала его провокацией украинской стороны.

«Это не я обещал открыть. Я объективно подошел к вопросу и по полочкам разложил, почему это невозможно сделать 20-го числа. Это их было желание, и ситуацию для провокации они использовали», – заявил в этот день в Луганске представитель пророссийского формирования «ЛНР» Владислав Дейнего.

Тем временем, с украинской стороны пункт пропуска полностью готов к работе. По словам заместителя руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Клименко, там есть вся необходимая инфраструктура. Как для людей, которые хотят пересечь линию разграничения, так и для силовиков.

Представители госпогранслужбы, фискалы и военнослужащие ВСУ всегда находятся на пункте пропуска

«Представители госпогранслужбы, фискалы и военнослужащие ВСУ всегда находятся на пункте пропуска и выполняют свои обязанности. Можно подойти к рабочим местам пограничников. Все они в рабочем состоянии. А пограничники могут выполнять задания, связанные с пропуском граждан», – рассказал Юрий Клименко.

Сегодня пункт пропуска украинской стороны проработал целый день. Возвращения молодой женщины, которая третьей отправилась в сторону неподконтрольных территорий, пограничники ждали до самого закрытия пункта пропуска. Но до 18:30 на украинский КПВВ она не пришла. Корреспондент Донбасс.Реалии был свидетелем того, как перед выходом с подконтрольной территории пограничники предупредили женщину: открыт ли КПВВ со стороны боевиков, неизвестно, а пенсионеры до сих пор стоят у бетонных блоков.

Решение о дальнейшей работе КПВВ «Золотое» будет принимать штаб АТО

Будет ли работать пункт пропуска в субботу, пока неизвестно. «Решение о дальнейшей работе КПВВ «Золотое» будет принимать штаб АТО», – рассказал пресс-офицер Луганского пограничного отряда Руслан Грех.

Об открытии пункта пропуска в Золотом стороны договаривались еще в начале 2016 года. 31 марта украинская сторона в первый раз попробовала открыть этот КПВВ. Но представители группировки «ДНР» пропускать людей отказались. 20 октября была уже третья попытка запустить в работу пункт пропуска. Но результат остался прежним.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)