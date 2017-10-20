Бойовики знову не дозволили відкрити КПВВ «Золоте» – голова Луганської адміністрації

Підтримувані Росією бойовики угруповання «ЛНР» вкотре не дали можливості запустити роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) «Золоте», заявляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

«Бойовики черговий раз порушили досягнуті у Мінську домовленості щодо відкриття КПВВ «Золоте». Луганська обласна ВЦА, Луганський прикордонний загін підготували всі необхідні умови для роботи пункту пропуску. Відкриття транспортного коридору є вкрай потрібним жителям області. На жаль, потреби людей вперто ігноруються самопроголошеною владою квазіреспубліки «ЛНР», – написав Гарбуз у Facebook.

Як повідомив вранці 20 жовтня кореспондент проекту Радіо Свобода, Радіо Донбас.Реалії, що перебуває на пункті пропуску, угруповання «ЛНР» не пропустило через КПВВ «Золоте» двох громадян, які вийшли з підконтрольної Україні території після відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду з українського боку.

18 жовтня за підсумками переговорів у Мінську представниця України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявила, що найближчими днями буде відкритий контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» у Луганській області. Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ. Представниця угруповання «ЛНР» у Мінську Ольга Кобцева заявила, що відкриття КПВВ 20 жовтня неможливе через неузгодження технічних моментів.

Протягом минулого року на Луганщині кілька разів намагалися відкрити КПВВ «Золоте». Але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі. Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще 4 – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

Рішення про початок функціонування цього КПВВ ухвалили в Мінську 27 січня 2016 року.