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18 Жовтень 2017, Київ 18:20
Новини | Політика

КПВВ «Золоте» відкриють «днями» – Геращенко за підсумками «Мінська»

Представниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що найближчими днями буде відкритий контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» у Луганській області. Про це Геращенко написала в соціальній мережі Facebook за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську 18 жовтня.

«Мінськ. Із конструктиву – КПВВ «Золоте» завдяки нашим вимогам, нарешті, днями буде відкрите. Це полегшить пересування між лінією зіткнення для тисяч людей», – написала Геращенко.

Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще 4 – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

Протягом минулого року на Луганщині кілька разів намагалися відкрити КПВВ «Золоте». Але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі.

В угрупованні «ЛНР» називали спроби української сторони відкрити КПВВ у Золотому «провокацією». Лідер угруповання Ігор Плотницький заявляв, що «ЛНР» домагається першочергового відкриття «повноцінних пунктів пропуску» в Станиці Луганській і в Щасті, і тільки після цього готова відкрити КПП в районі Золотого.

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